Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дерипаска предложил перейти на шестидневный рабочий график - 30.03.2026, ПРАЙМ
Дерипаска предложил перейти на шестидневный рабочий график
Дерипаска предложил перейти на шестидневный рабочий график
2026-03-30T16:19+0300
экономика
россия
бизнес
олег дерипаска
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08:00 до 20:00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями". Как отметил бизнесмен, с этого года мир стал другим для всех, не только для России. "Этот кризис глубже. Он вызван тяжелой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, - к региональным, со всевозможными ограничениями. Но этот путь все равно придется пройти, и желательно как можно быстрее", - написал он в своем Telegram-канале. При этом, по его словам, у России есть ресурс, связанный с национальной особенностью, - собираться в тяжелые минуты и работать больше. "Чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график - с восьми до восьми, включая субботу, - тем быстрее пройдем эту трансформацию", - резюмировал бизнесмен.
https://1prime.ru/20260317/deripaska--868381552.html
россия, бизнес, олег дерипаска
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Олег Дерипаска
16:19 30.03.2026
 
Дерипаска призвал россиян перейти на шестидневку с 08:00 до 20:00

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08:00 до 20:00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями".
Как отметил бизнесмен, с этого года мир стал другим для всех, не только для России. "Этот кризис глубже. Он вызван тяжелой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, - к региональным, со всевозможными ограничениями. Но этот путь все равно придется пройти, и желательно как можно быстрее", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом, по его словам, у России есть ресурс, связанный с национальной особенностью, - собираться в тяжелые минуты и работать больше.
"Чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график - с восьми до восьми, включая субботу, - тем быстрее пройдем эту трансформацию", - резюмировал бизнесмен.
Олег Дерипаска - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2026
Дерипаска призвал ЦБ снижать ставку на фоне ближневосточного конфликта
17 марта, 14:13
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесОлег Дерипаска
 
 
