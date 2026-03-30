Дерипаска предложил перейти на шестидневный рабочий график
2026-03-30T16:19+0300
Дерипаска призвал россиян перейти на шестидневку с 08:00 до 20:00
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08:00 до 20:00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями".
Как отметил бизнесмен, с этого года мир стал другим для всех, не только для России. "Этот кризис глубже. Он вызван тяжелой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, - к региональным, со всевозможными ограничениями. Но этот путь все равно придется пройти, и желательно как можно быстрее", - написал он в своем Telegram-канале
При этом, по его словам, у России есть ресурс, связанный с национальной особенностью, - собираться в тяжелые минуты и работать больше.
"Чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график - с восьми до восьми, включая субботу, - тем быстрее пройдем эту трансформацию", - резюмировал бизнесмен.
