"Дикси" и "Ньюс медиа" могут уладить миром спор из-за брендов Life
2026-03-30T10:53+0300
МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ. Торговая сеть "Дикси", входящая в группу компаний "Магнит", и медиахолдинг "Ньюс медиа" могут урегулировать миром спор в Суде по интеллектуальным правам вокруг серии товарных знаков Life, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд в понедельник назначил на 2 апреля основное заседание по делу. На предыдущем предварительном заседании в феврале сторон заявили "двустороннее ходатайство об отложении предварительного судебного заседания для заключения мирового соглашения". АО "Дикси Юг" подало этот иск в декабре. Ритейлер попросил частично прекратить правовую охрану серии товарных знаков Life, принадлежащих "Ньюс медиа". Речь в иске идет о шести товарных знаках со словесными элементами Life, L!fe и MyL!fe. Эти знаки были зарегистрированы медиахолдингом с 2009 по 2018 год, их действие распространяется на большое число классов товаров и услуг. Истца бренды интересуют применительно к тем классам товаров, которые включают в себя продукты питания – мясо, рыбу, птицу и дичь, яйца, молоко и молочные продукты, кофе, чай, какао, сахар, рис, свежие фрукты и овощи, пиво, безалкогольные напитки и т.п. По мнению ритейлера, правообладатель для этих классов товаров свои бренды не использует. Интерес "Дикси" к товарным знакам АО "Ньюс медиа" объясняется тем, что сам он хочет зарегистрировать комбинированный бренд, сочетающий его логотип – букву "Д" на оранжевом фоне – и элементы О! и Life. Но Роспатент, изучив заявку сети, предупредил заявителя, что имеются оформленные ранее для однородных товаров конкурирующие знаки, что может стать препятствием для регистрации бренда истца. В медиахолдинг "Ньюс Медиа" входят издания Life, Mash, SHOT, Super. В 2021 году сеть магазинов "Дикси", насчитывавшую почти 2,5 тысячи торговых точек, приобрел ритейлер "Магнит".
