https://1prime.ru/20260330/diksi-868749391.html

"Дикси" и "Ньюс медиа" могут уладить миром спор из-за брендов Life

"Дикси" и "Ньюс медиа" могут уладить миром спор из-за брендов Life

"Дикси" и "Ньюс медиа" могут уладить миром спор из-за брендов Life

Торговая сеть "Дикси", входящая в группу компаний "Магнит", и медиахолдинг "Ньюс медиа" могут урегулировать миром спор в Суде по интеллектуальным правам вокруг... | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T10:53+0300

2026-03-30T10:53+0300

2026-03-30T10:53+0300

экономика

бизнес

россия

дикси

роспатент

магнит

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862499801_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_318e193a6c703264596fe6288669aae9.jpg

МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ. Торговая сеть "Дикси", входящая в группу компаний "Магнит", и медиахолдинг "Ньюс медиа" могут урегулировать миром спор в Суде по интеллектуальным правам вокруг серии товарных знаков Life, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд в понедельник назначил на 2 апреля основное заседание по делу. На предыдущем предварительном заседании в феврале сторон заявили "двустороннее ходатайство об отложении предварительного судебного заседания для заключения мирового соглашения". АО "Дикси Юг" подало этот иск в декабре. Ритейлер попросил частично прекратить правовую охрану серии товарных знаков Life, принадлежащих "Ньюс медиа". Речь в иске идет о шести товарных знаках со словесными элементами Life, L!fe и MyL!fe. Эти знаки были зарегистрированы медиахолдингом с 2009 по 2018 год, их действие распространяется на большое число классов товаров и услуг. Истца бренды интересуют применительно к тем классам товаров, которые включают в себя продукты питания – мясо, рыбу, птицу и дичь, яйца, молоко и молочные продукты, кофе, чай, какао, сахар, рис, свежие фрукты и овощи, пиво, безалкогольные напитки и т.п. По мнению ритейлера, правообладатель для этих классов товаров свои бренды не использует. Интерес "Дикси" к товарным знакам АО "Ньюс медиа" объясняется тем, что сам он хочет зарегистрировать комбинированный бренд, сочетающий его логотип – букву "Д" на оранжевом фоне – и элементы О! и Life. Но Роспатент, изучив заявку сети, предупредил заявителя, что имеются оформленные ранее для однородных товаров конкурирующие знаки, что может стать препятствием для регистрации бренда истца. В медиахолдинг "Ньюс Медиа" входят издания Life, Mash, SHOT, Super. В 2021 году сеть магазинов "Дикси", насчитывавшую почти 2,5 тысячи торговых точек, приобрел ритейлер "Магнит".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дикси, роспатент, магнит