Эндокринолог рассказала о пользе яиц

2026-03-30T07:16+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Яйца приносят пользу организму благодаря содержанию питательных веществ и витаминов - в яичном белке содержатся все девять незаменимых аминокислот, которые нужны для строительства и обновления клеток, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Маргарита Белоусова. "Яйцо - продукт, который приносит пользу организму за счет ценных питательных веществ. Например, в его белке содержатся все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может образовать самостоятельно, но они необходимы для строительства и обновления клеток", - комментирует врач. Также в яйце содержится витамин А - он важен для зрения и здоровья кожи, витамины группы В - они участвуют в работе нервной системы, витамин Е - он помогает защищать клетки от повреждения свободными радикалами, образующимися в результате обменных процессов. Кроме того, яйца - один из пищевых источников витамина D, который необходим для работы иммунной системы. В яйцах присутствуют и различные микроэлементы. Так, холин играет важную роль в поддержании работы головного мозга, позволяя улучшить память и концентрацию. Селен и цинк необходимы для поддержания иммунитета, железо - для работы кроветворной системы.

здоровье, общество