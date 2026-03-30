Энергокризис в мире грозит превзойти последствия COVID-19, считает аналитик
2026-03-30T20:54+0300
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мар - ПРАЙМ. Энергокризис, наблюдаемый в марте нынешнего года, грозит превзойти социально-экономические последствия COVID-19, сообщил РИА Новости эксперт по энергетическому суверенитету и промышленным рынкам Фредди Густаво Веласкес Роблес. "Энергетический кризис марта 2026 года перестал быть теоретической угрозой, превратившись в системный глобальный коллапс", - отметил эксперт. В таких странах, как Филиппины, введено чрезвычайное положение, а в Австралии началось нормирование топлива из-за его нехватки на сотнях заправочных станций. В Чили правительство Хосе Антонио Каста объявило об историческом росте цен на дизельное топливо и бензин, что вызвало немедленный кризис управляемости, отметил Веласкес Роблес. "Энергетическая фрагментация сегодня необратима и знаменует собой начало нового мирового логистического порядка. Эта ситуация ставит нас перед сценарием, который многие аналитики уже называют "Великим энергетическим застоем", серьезность которого грозит превзойти социально-экономические последствия COVID-19, - отметил эксперт. Как и в 2020 году, мир сталкивается с протоколами нормирования и паническими покупками, но с принципиальным отличием: на этот раз враг — не вирус, а хрупкость логистического порядка, подошедшего к своему концу, полагает Веласкес Роблес. По его словам, стойкость Ирана и его союзников может истощить логистический потенциал Запада. В Южной Америке грузовой транспорт и сельское хозяйство критически зависят от дизельного топлива, а массовая электромобильность еще далека, подчеркнул эксперт.
Эксперт Роблес: энергетический кризис в 2026 году может превзойти последствия COVID-19
