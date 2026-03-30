https://1prime.ru/20260330/es-868743408.html

ЕС в январе сократил экспорт вина в США на треть

Евросоюз в январе сократил экспорт вина в Соединенные Штаты Америки на треть в годовом выражении, в результате стоимость поставок стала минимальной с августа... | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T03:17+0300

экономика

мировая экономика

бизнес

великобритания

канада

швейцария

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868743408.jpg?1774829874

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Евросоюз в январе сократил экспорт вина в Соединенные Штаты Америки на треть в годовом выражении, в результате стоимость поставок стала минимальной с августа прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, за январь 2026 года ЕС экспортировал в Штаты тихих и игристых вин на 257,9 миллиона евро - на 16% меньше, чем в декабре, и на 32% меньше, чем в прошлом январе. Таким образом стоимость поставок оказалась на минимумах с августа 2025 года. Больше всего американцы покупали у европейцев тихие вина в сосудах объемом до 2 литров - на 180,4 миллиона евро, игристые вина - на 74,7 миллиона и тихие вина в емкостях на 2-10 литров - на 1,6 миллиона. Тем не менее американцы остались главными мировыми покупателями вина у ЕС. В пятерке также Великобритания (180,2 миллиона евро), Канада (83,5 миллиона), Швейцария (73 миллиона) и Япония (62,4 миллиона).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

