ЕС в январе сократил экспорт вина в США на треть
Евросоюз в январе сократил экспорт вина в Соединенные Штаты Америки на треть в годовом выражении, в результате стоимость поставок стала минимальной с августа...
2026-03-30T03:17+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Евросоюз в январе сократил экспорт вина в Соединенные Штаты Америки на треть в годовом выражении, в результате стоимость поставок стала минимальной с августа прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, за январь 2026 года ЕС экспортировал в Штаты тихих и игристых вин на 257,9 миллиона евро - на 16% меньше, чем в декабре, и на 32% меньше, чем в прошлом январе. Таким образом стоимость поставок оказалась на минимумах с августа 2025 года.
Больше всего американцы покупали у европейцев тихие вина в сосудах объемом до 2 литров - на 180,4 миллиона евро, игристые вина - на 74,7 миллиона и тихие вина в емкостях на 2-10 литров - на 1,6 миллиона.
Тем не менее американцы остались главными мировыми покупателями вина у ЕС. В пятерке также Великобритания (180,2 миллиона евро), Канада (83,5 миллиона), Швейцария (73 миллиона) и Япония (62,4 миллиона).
