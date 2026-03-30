https://1prime.ru/20260330/fas--868749245.html

ФАС не получала жалоб от аграриев на цены удобрений

ФАС не получала жалоб от аграриев на цены удобрений - 30.03.2026, ПРАЙМ

ФАС не получала жалоб от аграриев на цены удобрений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии посевной кампании не фиксировала превышения предельных цен на удобрения и не получала жалоб от... | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T10:51+0300

2026-03-30T10:51+0300

2026-03-30T10:51+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

фас рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861637654_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_5c15c92dd656ab18485837948cac5496.jpg

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии посевной кампании не фиксировала превышения предельных цен на удобрения и не получала жалоб от сельхозпроизводителей, сообщила служба. "В преддверии посевной кампании служба не фиксирует превышения предельных цен на удобрения. Жалоб со стороны сельхозпроизводителей в ФАС не поступало", - говорится в сообщении. ФАС проводит регулярный мониторинг цен на удобрения на российском рынке. В ведомстве отметили, что цены на удобрения остаются на уровне сентября 2022 года. "Крупнейшие производители удобрений согласовали со службой свои торговые политики, где предусмотрены предельные цены на продукцию", - напомнили в службе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, фас рф