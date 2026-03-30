ФАС не получала жалоб от аграриев на цены удобрений - 30.03.2026, ПРАЙМ
ФАС не получала жалоб от аграриев на цены удобрений
ФАС не получала жалоб от аграриев на цены удобрений
экономика
сельское хозяйство
россия
фас рф
сельское хозяйство, россия, фас рф
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, ФАС РФ
10:51 30.03.2026
 
ФАС не получала жалоб от аграриев на цены удобрений

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии посевной кампании не фиксировала превышения предельных цен на удобрения и не получала жалоб от сельхозпроизводителей, сообщила служба.
"В преддверии посевной кампании служба не фиксирует превышения предельных цен на удобрения. Жалоб со стороны сельхозпроизводителей в ФАС не поступало", - говорится в сообщении.
ФАС проводит регулярный мониторинг цен на удобрения на российском рынке.
В ведомстве отметили, что цены на удобрения остаются на уровне сентября 2022 года.
"Крупнейшие производители удобрений согласовали со службой свои торговые политики, где предусмотрены предельные цены на продукцию", - напомнили в службе.
Россия сократила экспорт удобрений в ЕС до исторического минимума
20 марта, 20:41
Россия сократила экспорт удобрений в ЕС до исторического минимума
20 марта, 20:41
 
