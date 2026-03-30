ФАС не получала жалоб от аграриев на цены удобрений
2026-03-30T10:51+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии посевной кампании не фиксировала превышения предельных цен на удобрения и не получала жалоб от сельхозпроизводителей, сообщила служба. "В преддверии посевной кампании служба не фиксирует превышения предельных цен на удобрения. Жалоб со стороны сельхозпроизводителей в ФАС не поступало", - говорится в сообщении. ФАС проводит регулярный мониторинг цен на удобрения на российском рынке. В ведомстве отметили, что цены на удобрения остаются на уровне сентября 2022 года. "Крупнейшие производители удобрений согласовали со службой свои торговые политики, где предусмотрены предельные цены на продукцию", - напомнили в службе.
