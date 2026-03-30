ФАС выдала предупреждение "Русалу" из-за завышения цен - 30.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260330/fas--868754659.html
ФАС выдала предупреждение "Русалу" из-за завышения цен
ФАС выдала предупреждение "Русалу" из-за завышения цен - 30.03.2026, ПРАЙМ
ФАС выдала предупреждение "Русалу" из-за завышения цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "Русалу", согласно которому группа компаний до 30 апреля должна изменить условия договоров | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T15:00+0300
2026-03-30T15:00+0300
экономика
бизнес
промышленность
россия
рф
азия
максим шаскольский
русал
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864716572_0:61:3425:1988_1920x0_80_0_0_0f3997ae8f6ef525f380993f040e67dc.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "Русалу", согласно которому группа компаний до 30 апреля должна изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри РФ, сообщила служба. "ФАС выдала предупреждение группе "Русал"… В связи с выявленными признаками нарушений служба предупредила группу компаний о необходимости до 30 апреля изменить условия договоров на поставку алюминия. Речь идет об исключении положений, из-за которых цены на алюминий для российских потребителей превышали экспортные", - говорится в сообщении. В формуле ценообразования для российских потребителей компания учитывала региональную премию, основанную на показателе европейского сегмента мирового рынка алюминия, уточнили в ведомстве. "При этом на текущий момент европейский рынок для России утратил репрезентативность в связи с переориентацией экспорта на рынки стран Азии, где цены на металл ниже", - добавляется в сообщении. По мнению службы, приоритет при ценообразовании не должен отдаваться зарубежным переработчикам в ущерб интересам отечественных. Отмечается, что в случае неисполнения предупреждения ФАС возбудит антимонопольное дело. Ранее с целью снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства ведомство рекомендовало "Русалу" разработать торгово-сбытовую политику, которая в настоящее время не разработана. В марте газета "Известия" сообщала, что зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский обратился в адрес главы ФАС Максима Шаскольского с просьбой устанавливать цену на алюминий в РФ исходя из принципа экспортного паритета: стоимость алюминия для российских потребителей не должна превышать его стоимость для потребителей на ключевом экспортном рынке. Тогда в службе заявили РИА Новости, что обращение рассматривается, а ситуация с ценами на металл держится на контроле.
https://1prime.ru/20260330/fas--868749245.html
рф
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864716572_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9e4fcdb1a07fb428e8efac2b24844973.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, россия, рф, азия, максим шаскольский, русал, госдума
Экономика, Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, РФ, АЗИЯ, Максим Шаскольский, Русал, Госдума
15:00 30.03.2026
 
ФАС выдала предупреждение "Русалу" из-за завышения цен

ФАС выдала "Русалу" предупреждение из-за завышения цен на алюминий в России

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЦилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха Красноярского алюминиевого завода компании "Русал"
Цилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха Красноярского алюминиевого завода компании Русал - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
Цилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха Красноярского алюминиевого завода компании "Русал" . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "Русалу", согласно которому группа компаний до 30 апреля должна изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри РФ, сообщила служба.
"ФАС выдала предупреждение группе "Русал"… В связи с выявленными признаками нарушений служба предупредила группу компаний о необходимости до 30 апреля изменить условия договоров на поставку алюминия. Речь идет об исключении положений, из-за которых цены на алюминий для российских потребителей превышали экспортные", - говорится в сообщении.
В формуле ценообразования для российских потребителей компания учитывала региональную премию, основанную на показателе европейского сегмента мирового рынка алюминия, уточнили в ведомстве.
"При этом на текущий момент европейский рынок для России утратил репрезентативность в связи с переориентацией экспорта на рынки стран Азии, где цены на металл ниже", - добавляется в сообщении.
По мнению службы, приоритет при ценообразовании не должен отдаваться зарубежным переработчикам в ущерб интересам отечественных.
Отмечается, что в случае неисполнения предупреждения ФАС возбудит антимонопольное дело.
Ранее с целью снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства ведомство рекомендовало "Русалу" разработать торгово-сбытовую политику, которая в настоящее время не разработана.
В марте газета "Известия" сообщала, что зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский обратился в адрес главы ФАС Максима Шаскольского с просьбой устанавливать цену на алюминий в РФ исходя из принципа экспортного паритета: стоимость алюминия для российских потребителей не должна превышать его стоимость для потребителей на ключевом экспортном рынке.
Тогда в службе заявили РИА Новости, что обращение рассматривается, а ситуация с ценами на металл держится на контроле.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
10:51
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьРОССИЯРФАЗИЯМаксим ШаскольскийРусалГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала