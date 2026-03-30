ФАС выдала предупреждение "Русалу" из-за завышения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "Русалу", согласно которому группа компаний до 30 апреля должна изменить условия договоров | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T15:00+0300

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "Русалу", согласно которому группа компаний до 30 апреля должна изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри РФ, сообщила служба. "ФАС выдала предупреждение группе "Русал"… В связи с выявленными признаками нарушений служба предупредила группу компаний о необходимости до 30 апреля изменить условия договоров на поставку алюминия. Речь идет об исключении положений, из-за которых цены на алюминий для российских потребителей превышали экспортные", - говорится в сообщении. В формуле ценообразования для российских потребителей компания учитывала региональную премию, основанную на показателе европейского сегмента мирового рынка алюминия, уточнили в ведомстве. "При этом на текущий момент европейский рынок для России утратил репрезентативность в связи с переориентацией экспорта на рынки стран Азии, где цены на металл ниже", - добавляется в сообщении. По мнению службы, приоритет при ценообразовании не должен отдаваться зарубежным переработчикам в ущерб интересам отечественных. Отмечается, что в случае неисполнения предупреждения ФАС возбудит антимонопольное дело. Ранее с целью снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства ведомство рекомендовало "Русалу" разработать торгово-сбытовую политику, которая в настоящее время не разработана. В марте газета "Известия" сообщала, что зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский обратился в адрес главы ФАС Максима Шаскольского с просьбой устанавливать цену на алюминий в РФ исходя из принципа экспортного паритета: стоимость алюминия для российских потребителей не должна превышать его стоимость для потребителей на ключевом экспортном рынке. Тогда в службе заявили РИА Новости, что обращение рассматривается, а ситуация с ценами на металл держится на контроле.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

