Франция проведет первую за 50-летнюю историю G7 встречу - 30.03.2026, ПРАЙМ
Франция проведет в понедельник первую за 50-летнюю историю G7 совместную встречу министров финансов, энергетики и глав центробанков, она будет посвящена... | 30.03.2026, ПРАЙМ
00:26 30.03.2026
 
ПАРИЖ, 30 мар - ПРАЙМ. Франция проведет в понедельник первую за 50-летнюю историю G7 совместную встречу министров финансов, энергетики и глав центробанков, она будет посвящена кризису, вызванному конфликтом на Ближнем Востоке.
"Большая семерка" в своем нынешнем формате появилась в 1976 году, когда к G6 присоединилась Канада.
Традиционно министры финансов "Группы семи" проводят встречи либо в своем кругу, либо вместе с председателями центробанков. Главы минэнерго при этом заседают отдельно. На этом фоне французские СМИ отмечали, что расширенный формат грядущей встречи станет беспрецедентным. Заседание пройдет по видеосвязи.
Главной темой на повестке дня станет проблема роста цен на топливо из-за конфликта в ближневосточном регионе. По словам французского министра торговли Сержа Папена, участники обсудят, среди прочего, высвобождение стратегических запасов нефти.
Ранее члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов после сбоев в поставках из-за ситуации на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.
 
