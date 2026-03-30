Миллер оценил запасы газа в европейских хранилищах

Миллер оценил запасы газа в европейских хранилищах - 30.03.2026, ПРАЙМ

Миллер оценил запасы газа в европейских хранилищах

Уровень запасов газа в подземных хранилищах ЕС можно охарактеризовать как критически низкий для современной Европы, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T20:06+0300

2026-03-30T20:06+0300

2026-03-30T20:06+0300

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Уровень запасов газа в подземных хранилищах ЕС можно охарактеризовать как критически низкий для современной Европы, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Несмотря на призывы Еврокомиссии начать закачку газа в хранилища как можно раньше, сезон отбора в Европе продолжается, отметил "Газпром", ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe. "Уровень запасов газа в хранилищах ЕС можно охарактеризовать как критически низкий для современной Европы. На ту же дату в 2025 году он был на отметке 33,5%, а в 2024 году – 58,7%", - сказал Миллер, слова которого процитированы в сообщении компании. По сообщению "Газпрома", газ из хранилищ продолжают расходовать Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Хорватия, Чехия, Швеция. При этом хранилища крупнейших потребителей газа в Европе - Германии, Франции и Нидерландов - заполнены в среднем всего на 17,4%, рассчитали в компании. А в ПХГ Нидерландов, по данным Gas Infrastructure Europe на 28 марта, осталось всего 5,3% запасов газа - это абсолютный минимум за всю историю наблюдений.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, нидерланды, австрия, алексей миллер, газпром, ес, gas infrastructure europe