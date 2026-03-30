Миллер оценил запасы газа в европейских хранилищах - 30.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Миллер оценил запасы газа в европейских хранилищах
2026-03-30T20:06+0300
2026-03-30T20:06+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_7204cd4276a2c52058de2e479d6366d4.jpg
https://1prime.ru/20260330/vuchich--868753021.html
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_2f280eaebdb5006748bde429226264e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
20:06 30.03.2026
 
Миллер назвал запасы газа в хранилищах ЕС критически низкими для современной Европы

© РИА Новости . Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки газа
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Уровень запасов газа в подземных хранилищах ЕС можно охарактеризовать как критически низкий для современной Европы, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Несмотря на призывы Еврокомиссии начать закачку газа в хранилища как можно раньше, сезон отбора в Европе продолжается, отметил "Газпром", ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.
"Уровень запасов газа в хранилищах ЕС можно охарактеризовать как критически низкий для современной Европы. На ту же дату в 2025 году он был на отметке 33,5%, а в 2024 году – 58,7%", - сказал Миллер, слова которого процитированы в сообщении компании.
По сообщению "Газпрома", газ из хранилищ продолжают расходовать Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Хорватия, Чехия, Швеция.
При этом хранилища крупнейших потребителей газа в Европе - Германии, Франции и Нидерландов - заполнены в среднем всего на 17,4%, рассчитали в компании. А в ПХГ Нидерландов, по данным Gas Infrastructure Europe на 28 марта, осталось всего 5,3% запасов газа - это абсолютный минимум за всю историю наблюдений.
Вучич и Путин - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
Вучич поблагодарил Путина за продолжение стабильных поставок газа
13:55
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала