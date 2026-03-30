Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО за 2025 год снизилась на треть - 30.03.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО за 2025 год снизилась на треть
21:25 30.03.2026
 
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО за 2025 год снизилась на треть

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО за 2025 год снизилась на 32,1%, до 132,6 млрд рублей

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО за 2025 год снизилась на 32,1%, до 132,6 миллиарда рублей со 195,2 миллиарда рублей в 2024 году, сообщается в отчете банка.
"Чистая прибыль составила 132,6 миллиарда рублей в сравнении с чистой прибылью 195,2 миллиарда рублей за 12 месяцев 2024 года", - говорится в отчете.
Отмечается, что совокупный кредитный портфель составил 13,999 триллиона рублей (13,986 триллиона на 31 декабря 2024 года).
Также в отчете сообщается, что чистая процентная маржа снизилась на 0,4 процентного пункта относительно 12 месяцев 2024 года и составила 3%.
"Банк заработал по итогам года чистую прибыль в размере 132,6 миллиарда рублей на фоне низких темпов роста бизнеса и увеличения стоимости риска в отдельных сегментах… В 2026 году мы ожидаем умеренные темпы роста, сохраняя фокус на качество кредитных портфелей", - прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Соболь. Его слова приводятся в отчете.
