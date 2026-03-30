В Госдуме не обсуждают переход на шестидневную рабочую неделю
В Госдуме не обсуждают переход на шестидневную рабочую неделю - 30.03.2026, ПРАЙМ
В Госдуме не обсуждают переход на шестидневную рабочую неделю
Вопрос перехода на шестидневную рабочую неделю в Госдуме не обсуждается, законопроектов на эту тему нет, сообщил РИА Новости глава думского комитета по труду,... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T16:57+0300
2026-03-30T16:57+0300
2026-03-30T16:57+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Вопрос перехода на шестидневную рабочую неделю в Госдуме не обсуждается, законопроектов на эту тему нет, сообщил РИА Новости глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Бизнесмен Олег Дерипаска ранее предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08:00 до 20:00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями". "Начнем с того, что в Государственной думе этот вопрос не обсуждается, на эту тему законопроектов нет, и каких-либо предложений, связанных с таким серьезным реформированием, не звучат", - сказал Нилов.
https://1prime.ru/20260322/zaymy-868462943.html
россия, общество , олег дерипаска, госдума
РОССИЯ, Общество , Олег Дерипаска, Госдума
В Госдуме не обсуждают переход на шестидневную рабочую неделю
Нилов заявил, что в Госдуме не обсуждают переход на шестидневную рабочую неделю
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Вопрос перехода на шестидневную рабочую неделю в Госдуме не обсуждается, законопроектов на эту тему нет, сообщил РИА Новости глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Бизнесмен Олег Дерипаска
ранее предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08:00 до 20:00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями".
"Начнем с того, что в Государственной думе этот вопрос не обсуждается, на эту тему законопроектов нет, и каких-либо предложений, связанных с таким серьезным реформированием, не звучат", - сказал Нилов.
Россиян предупредили о новой ловушке с займами “до зарплаты”