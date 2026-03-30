https://1prime.ru/20260330/gosduma--868758481.html

В Госдуме не обсуждают переход на шестидневную рабочую неделю

2026-03-30T16:57+0300

россия

общество

олег дерипаска

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672027_0:249:2731:1785_1920x0_80_0_0_af9777491558f35ccf7c0302536e5fdc.jpg

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Вопрос перехода на шестидневную рабочую неделю в Госдуме не обсуждается, законопроектов на эту тему нет, сообщил РИА Новости глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Бизнесмен Олег Дерипаска ранее предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08:00 до 20:00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями". "Начнем с того, что в Государственной думе этот вопрос не обсуждается, на эту тему законопроектов нет, и каких-либо предложений, связанных с таким серьезным реформированием, не звучат", - сказал Нилов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

