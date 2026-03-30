Управляющий "Гугла" обжаловал решение о премировании 31 сотрудника
Управляющий "Гугла" обжаловал решение о премировании 31 сотрудника - 30.03.2026, ПРАЙМ
Управляющий "Гугла" обжаловал решение о премировании 31 сотрудника
Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский подал кассационную жалобу на судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые признали законными приказы... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T09:25+0300
2026-03-30T09:25+0300
2026-03-30T09:25+0300
МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ. Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский подал кассационную жалобу на судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые признали законными приказы о премировании 31 руководящего сотрудника ООО "Гугл" на сумму около 75 миллионов рублей незадолго до банкротства этого российского подразделения Google, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Приказы предусматривали премирование по итогам квартала, года, по рекомендациям руководителя, по рекомендациям коллег и премирование за переезд и были изданы в январе-марте 2022 года. По мнению Таляровского, получившие премии руководители структурных подразделений, в том числе Юлия Соловьева и Юлия Рамазанова, которых управляющий считает фактическим гендиректором и главбухом "Гугла" соответственно, не могли не знать о признаках несостоятельности компании еще в конце 2021 года. При этом, как подсчитал управляющий, на 31 одного руководителя пришлось 42% премиального фонда за 2021 год, а остальное – на 165 рядовых сотрудников. Представители ответчиков заявили в суде первой инстанции, что премии входили в систему оплаты труда, выплачивались регулярно, не носили единоразового характера, что можно было бы расценить как вывод активов, и их размер соответствовал рынку. По словам одного из юристов, выручка компании в 2021 году составила 134 миллиарда рублей, чистая прибыль – 2,7 миллиарда, а общие премиальные выплаты – 108 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы в сентябре отклонил заявление Таляровского о признании премий незаконными, Девятый арбитражный апелляционный суд в январе отклонил и жалобу управляющего на это решение. Его кассацию арбитражный суд Московского округа рассмотрит в апреле. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
технологии, бизнес, москва, гугл
Технологии, Бизнес, МОСКВА, Гугл
Управляющий "Гугла" обжаловал решение о премировании 31 сотрудника
Управляющий "Гугла" Таляровский обжаловал приказы о премировании 31 сотрудника
МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ. Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский подал кассационную жалобу на судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые признали законными приказы о премировании 31 руководящего сотрудника ООО "Гугл" на сумму около 75 миллионов рублей незадолго до банкротства этого российского подразделения Google, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Приказы предусматривали премирование по итогам квартала, года, по рекомендациям руководителя, по рекомендациям коллег и премирование за переезд и были изданы в январе-марте 2022 года.
По мнению Таляровского, получившие премии руководители структурных подразделений, в том числе Юлия Соловьева и Юлия Рамазанова, которых управляющий считает фактическим гендиректором и главбухом "Гугла
" соответственно, не могли не знать о признаках несостоятельности компании еще в конце 2021 года.
При этом, как подсчитал управляющий, на 31 одного руководителя пришлось 42% премиального фонда за 2021 год, а остальное – на 165 рядовых сотрудников.
Представители ответчиков заявили в суде первой инстанции, что премии входили в систему оплаты труда, выплачивались регулярно, не носили единоразового характера, что можно было бы расценить как вывод активов, и их размер соответствовал рынку.
По словам одного из юристов, выручка компании в 2021 году составила 134 миллиарда рублей, чистая прибыль – 2,7 миллиарда, а общие премиальные выплаты – 108 миллионов рублей.
Арбитражный суд Москвы
в сентябре отклонил заявление Таляровского о признании премий незаконными, Девятый арбитражный апелляционный суд в январе отклонил и жалобу управляющего на это решение. Его кассацию арбитражный суд Московского округа рассмотрит в апреле.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
