https://1prime.ru/20260330/herson-868745979.html
Часть Центрального района Херсона оказалась обесточена
Назначенный Киевом глава городской военной администрации подконтрольного ВСУ города Херсон Ярослав Шанько заявил, что часть города обесточена.
2026-03-30T07:37+0300
экономика
общество
херсон
херсонская область
киев
валерий герасимов
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868745979.jpg?1774846029
МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ. Назначенный Киевом глава городской военной администрации подконтрольного ВСУ города Херсон Ярослав Шанько заявил, что часть города обесточена. "В Херсоне временно обесточена часть Центрального района. Специалисты сейчас выясняют причины, чтобы устранить их как можно оперативнее", - написал Шанько в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
херсон
херсонская область
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , херсон, херсонская область, киев, валерий герасимов, всу, вс рф
Экономика, Общество , Херсон, Херсонская область, Киев, Валерий Герасимов, ВСУ, ВС РФ
