Часть Центрального района Херсона оказалась обесточена

Назначенный Киевом глава городской военной администрации подконтрольного ВСУ города Херсон Ярослав Шанько заявил, что часть города обесточена. | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T07:37+0300

МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ. Назначенный Киевом глава городской военной администрации подконтрольного ВСУ города Херсон Ярослав Шанько заявил, что часть города обесточена. "В Херсоне временно обесточена часть Центрального района. Специалисты сейчас выясняют причины, чтобы устранить их как можно оперативнее", - написал Шанько в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

