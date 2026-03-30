Биржевые цены на газ в Европе растут в понедельник утром

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника растут на 2,2%, почти до 660 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T09:26+0300
энергетика
газ
торги
европа
нидерланды
ближний восток
ice
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника растут на 2,2%, почти до 660 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 663,1 доллара (+2,7%). А по состоянию на 9.16 мск показатель составляет 659,8 доллара (+2,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 645,5 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в начале марта. В четверг, 19 марта, стоимость превышала 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года. В общей сложности цена газа с начала месяца подскочила на 76% по отношению к расчетной цене последнего дня торгов февраля, которая составляла 390,1 доллара. Этот рост отражает влияние эскалации на Ближнем Востоке. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
