https://1prime.ru/20260330/ice-868747592.html

Биржевые цены на газ в Европе растут в понедельник утром

Биржевые цены на газ в Европе растут в понедельник утром - 30.03.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе растут в понедельник утром

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника растут на 2,2%, почти до 660 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T09:26+0300

2026-03-30T09:26+0300

2026-03-30T09:26+0300

энергетика

газ

торги

европа

нидерланды

ближний восток

ice

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672439_0:0:512:289_1920x0_80_0_0_0dfcd1cb74321ea7b8c0433e8c3dd825.jpg

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника растут на 2,2%, почти до 660 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 663,1 доллара (+2,7%). А по состоянию на 9.16 мск показатель составляет 659,8 доллара (+2,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 645,5 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в начале марта. В четверг, 19 марта, стоимость превышала 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года. В общей сложности цена газа с начала месяца подскочила на 76% по отношению к расчетной цене последнего дня торгов февраля, которая составляла 390,1 доллара. Этот рост отражает влияние эскалации на Ближнем Востоке. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice