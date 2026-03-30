Россияне могут потерять доступ к фотографиям и видео из iCloud
Россияне могут потерять доступ к своим фотографиям и видео из iCloud в случае ограничения оплаты зарубежного сервиса со счета мобильного телефона, рассказал РИА | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T20:45+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Россияне могут потерять доступ к своим фотографиям и видео из iCloud в случае ограничения оплаты зарубежного сервиса со счета мобильного телефона, рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "После того, как вы перестаете оплачивать облачное хранилище - у всех компаний это действует одинаково, и Apple не исключение - iCloud присылает письмо-предупреждение, что через, как правило, 30 дней ваш аккаунт будет заблокирован, а именно дополнительное место", - сказал эксперт. Он добавил, что пользователь может воспользоваться периодом "заморозки" - на срок от 30 дней до трех месяцев в зависимости от страны. "Если за это время вы не оплатили, то фактически стирается все, что есть. Вы теряете доступ", - пояснил аналитик. После этого у пользователя остается 5 гигабайт бесплатного места в облачном хранилище, где сохраняются самые базовые вещи - копия айфона, настроек и прочее. "Но если у вас большой архив, вы его теряете", - отметил эксперт. Ранее в понедельник источник в правительстве заявил РИА Новости, что Минцифры РФ обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы принудить компанию к возвращению популярных российских приложений в App Store. По словам источника, в министерстве считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика.
https://1prime.ru/20260212/rossiyane-867418060.html
"Ничего не купить". СМИ рассказали о новой проблеме россиян из-за санкций