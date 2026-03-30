https://1prime.ru/20260330/iordaniya-868761339.html

В Иордании ввели жесткую экономию в госучреждениях

2026-03-30T19:23+0300

политика

мировая экономика

иордания

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/77113/22/771132234_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f39da4cd8baed13c968f73955d4ac84c.jpg

КАИР, 30 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Иордании Джафар Хассан подписал распоряжение о введении режима жесткой экономии и ограничении расходов во всех государственных учреждениях, передает иорданское агентство Petra. Документ, вступивший в силу в понедельник, вводит комплекс ограничительных мер, направленных на сокращение бюджетных расходов. "Служебный транспорт отныне разрешается использовать исключительно при крайней необходимости при наличии веских оснований и при условии предварительного согласования с главой правительства", - говорится в заявлении. Аналогичный запрет сроком на два месяца касается приема иностранных официальных делегаций. Также предписано сократить расходы на проведение официальных приемов и банкетов. Отдельным пунктом распоряжения предписывается отказаться от использования кондиционеров и любых обогревательных приборов в министерствах, государственных учреждениях и правительственных ведомствах. Введение мер экономии в Иордании происходит на фоне серьезной эскалации в регионе. C начала военной кампании против Ирана 28 февраля королевство оказалось в зоне прямого воздействия конфликта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

