В Иордании ввели жесткую экономию в госучреждениях - 30.03.2026, ПРАЙМ
Политика
В Иордании ввели жесткую экономию в госучреждениях
В Иордании ввели жесткую экономию в госучреждениях - 30.03.2026, ПРАЙМ
В Иордании ввели жесткую экономию в госучреждениях
Премьер-министр Иордании Джафар Хассан подписал распоряжение о введении режима жесткой экономии и ограничении расходов во всех государственных учреждениях,... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T19:23+0300
2026-03-30T19:23+0300
политика
мировая экономика
иордания
иран
КАИР, 30 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Иордании Джафар Хассан подписал распоряжение о введении режима жесткой экономии и ограничении расходов во всех государственных учреждениях, передает иорданское агентство Petra. Документ, вступивший в силу в понедельник, вводит комплекс ограничительных мер, направленных на сокращение бюджетных расходов. "Служебный транспорт отныне разрешается использовать исключительно при крайней необходимости при наличии веских оснований и при условии предварительного согласования с главой правительства", - говорится в заявлении. Аналогичный запрет сроком на два месяца касается приема иностранных официальных делегаций. Также предписано сократить расходы на проведение официальных приемов и банкетов. Отдельным пунктом распоряжения предписывается отказаться от использования кондиционеров и любых обогревательных приборов в министерствах, государственных учреждениях и правительственных ведомствах. Введение мер экономии в Иордании происходит на фоне серьезной эскалации в регионе. C начала военной кампании против Ирана 28 февраля королевство оказалось в зоне прямого воздействия конфликта.
иордания
иран
мировая экономика, иордания, иран
Политика, Мировая экономика, ИОРДАНИЯ, ИРАН
19:23 30.03.2026
 
В Иордании ввели жесткую экономию в госучреждениях

Правительство Иордании ввело режим жесткой экономии во всех государственных учреждениях

КАИР, 30 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Иордании Джафар Хассан подписал распоряжение о введении режима жесткой экономии и ограничении расходов во всех государственных учреждениях, передает иорданское агентство Petra.
Документ, вступивший в силу в понедельник, вводит комплекс ограничительных мер, направленных на сокращение бюджетных расходов.
"Служебный транспорт отныне разрешается использовать исключительно при крайней необходимости при наличии веских оснований и при условии предварительного согласования с главой правительства", - говорится в заявлении.
Аналогичный запрет сроком на два месяца касается приема иностранных официальных делегаций. Также предписано сократить расходы на проведение официальных приемов и банкетов.
Отдельным пунктом распоряжения предписывается отказаться от использования кондиционеров и любых обогревательных приборов в министерствах, государственных учреждениях и правительственных ведомствах.
Введение мер экономии в Иордании происходит на фоне серьезной эскалации в регионе. C начала военной кампании против Ирана 28 февраля королевство оказалось в зоне прямого воздействия конфликта.
Мир испытал глубокий шок из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил Новак
ПолитикаМировая экономикаИОРДАНИЯИРАН
 
 
