https://1prime.ru/20260330/iordaniya-868761339.html
В Иордании ввели жесткую экономию в госучреждениях
2026-03-30T19:23+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/77113/22/771132234_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f39da4cd8baed13c968f73955d4ac84c.jpg
КАИР, 30 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Иордании Джафар Хассан подписал распоряжение о введении режима жесткой экономии и ограничении расходов во всех государственных учреждениях, передает иорданское агентство Petra. Документ, вступивший в силу в понедельник, вводит комплекс ограничительных мер, направленных на сокращение бюджетных расходов. "Служебный транспорт отныне разрешается использовать исключительно при крайней необходимости при наличии веских оснований и при условии предварительного согласования с главой правительства", - говорится в заявлении. Аналогичный запрет сроком на два месяца касается приема иностранных официальных делегаций. Также предписано сократить расходы на проведение официальных приемов и банкетов. Отдельным пунктом распоряжения предписывается отказаться от использования кондиционеров и любых обогревательных приборов в министерствах, государственных учреждениях и правительственных ведомствах. Введение мер экономии в Иордании происходит на фоне серьезной эскалации в регионе. C начала военной кампании против Ирана 28 февраля королевство оказалось в зоне прямого воздействия конфликта.
https://1prime.ru/20260329/krizis-868731738.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77113/22/771132234_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_1cfe2fdcb7f94fcb895d70577fe92236.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Мир испытал глубокий шок из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил Новак