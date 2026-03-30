https://1prime.ru/20260330/iran-868743044.html

"Кто бы мог подумать!" В США сообщили о новой катастрофе из-за Ирана

Из-за блокировки Ормузского пролива во всем мире может значительно снизиться производство компьютерных чипов, об этом в эфире YouTube-канала предупредил... | 30.03.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/77151/26/771512606_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_be8ba40a1957b995417e65d1301bd12a.jpg

МОСКВА, 30 марта — ПРАЙМ. Из-за блокировки Ормузского пролива во всем мире может значительно снизиться производство компьютерных чипов, об этом в эфире YouTube-канала предупредил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Существует проблема с гелием. Оказывается — кто бы мог подумать! — что Персидский залив также является крупным источником гелия, который необходим для производства компьютерных чипов", — заявил эксперт. По его словам, это может привести к снижению производства всех видов продукции, где необходимы чипы, включая системы вооружений."Сейчас эти чипы не производятся из-за отсутствия гелия. Без их производства компьютеры, мобильные телефоны, ракеты Tomahawk и множество других устройств, зависящих от чипов, становятся недоступными", — уточнил Джонсон.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.Из-за конфликта судоходство через Ормузский пролив, ключевой путь для транспортировки нефти, сжиженного природного газа и других товаров из стран Персидского залива, практически остановилось.

https://1prime.ru/20260329/iran-868739827.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ормузский пролив, персидский залив, иран, цру, сша, израиль