"Кто бы мог подумать!" В США сообщили о новой катастрофе из-за Ирана
2026-03-30T03:05+0300
МОСКВА, 30 марта — ПРАЙМ. Из-за блокировки Ормузского пролива во всем мире может значительно снизиться производство компьютерных чипов, об этом в эфире YouTube-канала предупредил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Существует проблема с гелием. Оказывается — кто бы мог подумать! — что Персидский залив также является крупным источником гелия, который необходим для производства компьютерных чипов", — заявил эксперт. По его словам, это может привести к снижению производства всех видов продукции, где необходимы чипы, включая системы вооружений."Сейчас эти чипы не производятся из-за отсутствия гелия. Без их производства компьютеры, мобильные телефоны, ракеты Tomahawk и множество других устройств, зависящих от чипов, становятся недоступными", — уточнил Джонсон.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.Из-за конфликта судоходство через Ормузский пролив, ключевой путь для транспортировки нефти, сжиженного природного газа и других товаров из стран Персидского залива, практически остановилось.
Аналитик Джонсон: конфликт в Иране приведет к резкому сокращению выпуска чипов
