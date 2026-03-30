"Кто бы мог подумать!" В США сообщили о новой катастрофе из-за Ирана - 30.03.2026, ПРАЙМ
"Кто бы мог подумать!" В США сообщили о новой катастрофе из-за Ирана
Из-за блокировки Ормузского пролива во всем мире может значительно снизиться производство компьютерных чипов, об этом в эфире YouTube-канала предупредил... | 30.03.2026, ПРАЙМ
03:05 30.03.2026 (обновлено: 03:06 30.03.2026)
 
"Кто бы мог подумать!" В США сообщили о новой катастрофе из-за Ирана

Аналитик Джонсон: конфликт в Иране приведет к резкому сокращению выпуска чипов

МОСКВА, 30 марта — ПРАЙМ. Из-за блокировки Ормузского пролива во всем мире может значительно снизиться производство компьютерных чипов, об этом в эфире YouTube-канала предупредил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Существует проблема с гелием. Оказывается — кто бы мог подумать! — что Персидский залив также является крупным источником гелия, который необходим для производства компьютерных чипов", — заявил эксперт.
По его словам, это может привести к снижению производства всех видов продукции, где необходимы чипы, включая системы вооружений.
"Сейчас эти чипы не производятся из-за отсутствия гелия. Без их производства компьютеры, мобильные телефоны, ракеты Tomahawk и множество других устройств, зависящих от чипов, становятся недоступными", — уточнил Джонсон.
С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.
Из-за конфликта судоходство через Ормузский пролив, ключевой путь для транспортировки нефти, сжиженного природного газа и других товаров из стран Персидского залива, практически остановилось.
