"Напугали весь мир до смерти". В США запаниковали из-за действий Ирана - 30.03.2026, ПРАЙМ
"Напугали весь мир до смерти". В США запаниковали из-за действий Ирана
Ормузский пролив будет сложно открыть в будущем, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал полковник американской армии в отставке Лоуренс Уилкерсон. | 30.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260329/iran-868738271.html
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Тель-Авив, США, Ормузский пролив
"Напугали весь мир до смерти". В США запаниковали из-за действий Ирана

Аналитик Уилкерсон: Иран способен надолго блокировать Ормузский пролив

МОСКВА, 30 марта — ПРАЙМ. Ормузский пролив будет сложно открыть в будущем, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал полковник американской армии в отставке Лоуренс Уилкерсон.
"Мы беспокоимся о том, что будут потоплены несколько кораблей и перекроют проход <…> Этот пролив нелегко открыть, если кто-то намерен держать его закрытым. <…> Перекрыть этот пролив чрезвычайно просто, и я уверен, что Иран тщательно изучил этот вопрос. <…> На самом деле, я бы сказал, что иранцы продвинулись далеко вперед и в плане вооружений, и методов, и прочего", — сообщил эксперт.
По его мнению, торговый флот далеко не сразу начнет ходить по проливу и после объявления его безопасным.
"Чтобы напугать весь мир до смерти — и страховщиков, и судовладельцев, достаточно всего одного случая. Вот и все, что нужно. А потом пройдет немало времени, прежде чем какой-либо военно-морской флот сможет убедить людей, что, мол, теперь снова можно выходить в море", — пояснил эксперт.
С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.
Из-за конфликта судоходство через Ормузский пролив, ключевой путь для транспортировки нефти, сжиженного природного газа и других товаров из стран Персидского залива, практически остановилось.
"Заплатим кровью". В США пришли в ужас от последствий атаки на Иран
