https://1prime.ru/20260330/iran-868743895.html

"Напугали весь мир до смерти". В США запаниковали из-за действий Ирана

Ормузский пролив будет сложно открыть в будущем, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал полковник американской армии в отставке Лоуренс Уилкерсон.

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176863_0:265:720:670_1920x0_80_0_0_d0f2a3010f833bebd8ebdaaea8bb6e81.jpg

МОСКВА, 30 марта — ПРАЙМ. Ормузский пролив будет сложно открыть в будущем, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал полковник американской армии в отставке Лоуренс Уилкерсон."Мы беспокоимся о том, что будут потоплены несколько кораблей и перекроют проход <…> Этот пролив нелегко открыть, если кто-то намерен держать его закрытым. <…> Перекрыть этот пролив чрезвычайно просто, и я уверен, что Иран тщательно изучил этот вопрос. <…> На самом деле, я бы сказал, что иранцы продвинулись далеко вперед и в плане вооружений, и методов, и прочего", — сообщил эксперт.По его мнению, торговый флот далеко не сразу начнет ходить по проливу и после объявления его безопасным."Чтобы напугать весь мир до смерти — и страховщиков, и судовладельцев, достаточно всего одного случая. Вот и все, что нужно. А потом пройдет немало времени, прежде чем какой-либо военно-морской флот сможет убедить людей, что, мол, теперь снова можно выходить в море", — пояснил эксперт.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.Из-за конфликта судоходство через Ормузский пролив, ключевой путь для транспортировки нефти, сжиженного природного газа и других товаров из стран Персидского залива, практически остановилось.

https://1prime.ru/20260329/iran-868738271.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

