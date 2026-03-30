https://1prime.ru/20260330/iran-868745225.html

"В большой беде". На Западе осознали масштаб надвигающего на них ужаса

Президент Дональд Трамп не предполагал, что вовлечется в длительный конфликт на Ближнем Востоке, и теперь США оказались в крайне тяжелом положении, такое мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860512284_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_38348b35a475f41acca4feefeb9b6e7f.jpg

МОСКВА, 30 марта — ПРАЙМ. Президент Дональд Трамп не предполагал, что вовлечется в длительный конфликт на Ближнем Востоке, и теперь США оказались в крайне тяжелом положении, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Президент Трамп не вступал в войну, думая, что окажется в нынешней ситуации. Он отправился на войну, полагая, что проведет еще одну операцию вроде венесуэльской — порхнет, как бабочка, ужалит, как пчела, свергнет иранцев, провозгласит победу, проведет парад в Нью-Йорке или что-то в этом роде", — заявил эксперт. При этом глава Белого дома, как считает Миршаймер, не сможет заключить выгодное мирное соглашение с Ираном."Но если вместо этого вы оказываетесь в войне на истощение — о, тогда вы в большой беде. И особенно в большой беде по той причине, что иранцы держат в руках слишком много козырей. <…> Мы хотим заключить сделку сейчас. Трамп хочет заключить сделку. Но он хочет заключить ее на своих условиях, а этого сделать не может. <…> Потому что иранцы кровно заинтересованы, чтобы просто оставить все как есть. А в какой-то момент, когда у них будет гораздо больше рычагов воздействия, чем сейчас, они попытаются заключить сделку уже на своих условиях", — отметил профессор.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.

https://1prime.ru/20260327/iran-868702534.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

