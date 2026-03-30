"Единственная надежда". В США раскрыли, на что полагается Трамп в Иране

Президент Трамп пытается использовать конфликт с Ираном для отвлечения внимания американцев от финансовых трудностей. Однако, по словам профессора... | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T07:47+0300

МОСКВА, 30 марта — ПРАЙМ. Президент Трамп пытается использовать конфликт с Ираном для отвлечения внимания американцев от финансовых трудностей. Однако, по словам профессора Массачусетского университета Ричарда Вольфа, это лишь усугубляет ситуацию и может привести страну к катастрофе, что он заявил на YouTube-канале."Вопрос в том, как далеко зайдут США. Как далеко позволят господину Трампу зайти американский народ и класс работодателей США... И это будет зависеть не столько от Ирана или даже Персидского залива, сколько от внутренних последствий для США от затяжного конфликта. <…> На месте Трампа я бы побеспокоился о том, что на этот раз это может быть его последний шанс. <…> Этот конфликт может привести нас к финансовой пропасти", — заявил профессор.Вместе с тем Вольф подчеркнул, что усилия Трампа по стабилизации экономики пока приводят лишь к обратным результатам."Экономические проблемы подавляющего большинства американцев остаются нерешенными и усугубляются с каждым днем. И как долго Трамп сможет отвлекать внимание от этого с помощью конфликта, я не знаю. Думаю, его единственная надежда в том, что Иран <…> сможет стать параллельным элементом политического спектакля. Однако в настоящий момент это совсем не работает", — добавил аналитикС 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.

иран, сша, персидский залив