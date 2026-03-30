https://1prime.ru/20260330/iran-868757200.html

"Особенно болезненный". Новый удар Ирана по США вызвал тревогу на Западе

"Особенно болезненный". Новый удар Ирана по США вызвал тревогу на Западе - 30.03.2026, ПРАЙМ

"Особенно болезненный". Новый удар Ирана по США вызвал тревогу на Западе

Уничтожение Ираном самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS стало большой потерей для Соединенных Штатов, сообщает The Telegraph. | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T16:30+0300

2026-03-30T16:30+0300

2026-03-30T16:30+0300

иран

the telegraph

тегеран

саудовская аравия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Уничтожение Ираном самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS стало большой потерей для Соединенных Штатов, сообщает The Telegraph."Атака, произошедшая почти через четыре недели после начала операции "Эпическая ярость" <…>, свидетельствует о том, что Пентагон недооценил мощь и устойчивость наступательных возможностей Тегерана. Уничтожение самолета E-3 Sentry стало особенно болезненным для Центрального командования", — говорится в статье.Согласно информации издания, данный самолет является одним из наиболее ценных элементов американского арсенала, способным выявлять авиацию, дроны и ракеты на расстоянии свыше 400 километров. В воскресенье пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила, что их воздушно-космические силы совершили удар по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии, уничтожив самолет E-3, также известный как "Летающий радар", обеспеченный системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления. СМИ сообщают, что этот самолет один из самых дорогостоящих в американском флоте, его предположительная стоимость достигает около 500 миллионов долларов.

https://1prime.ru/20260330/ssha-868753135.html

https://1prime.ru/20260330/tramp-868751625.html

иран

тегеран

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, the telegraph, тегеран, саудовская аравия