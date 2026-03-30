"Особенно болезненный". Новый удар Ирана по США вызвал тревогу на Западе
Telegraph: уничтожение самолета США E-3 Sentry стало серьезным ударом для США
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Уничтожение Ираном самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS стало большой потерей для Соединенных Штатов, сообщает The Telegraph.
"Атака, произошедшая почти через четыре недели после начала операции "Эпическая ярость" <…>, свидетельствует о том, что Пентагон недооценил мощь и устойчивость наступательных возможностей Тегерана. Уничтожение самолета E-3 Sentry стало особенно болезненным для Центрального командования", — говорится в статье.
Согласно информации издания, данный самолет является одним из наиболее ценных элементов американского арсенала, способным выявлять авиацию, дроны и ракеты на расстоянии свыше 400 километров.
В воскресенье пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила, что их воздушно-космические силы совершили удар по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии, уничтожив самолет E-3, также известный как "Летающий радар", обеспеченный системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
СМИ сообщают, что этот самолет один из самых дорогостоящих в американском флоте, его предположительная стоимость достигает около 500 миллионов долларов.