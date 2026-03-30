Кабмин обсудит выделение средств на ликвидацию последствий разлива нефти
2026-03-30T00:19+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в понедельник обсудит выделение Росморречфлоту бюджетных ассигнований для предоставления из федерального бюджета субсидии ФГБУ "Морская спасательная служба" в целях проведения мероприятий по ликвидации последствий разлива нефти в Керченском проливе в 2024 году, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении Росморречфлоту в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления из федерального бюджета субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению "Морская спасательная служба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целью правительственного проекта является проведение комплекса мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, осуществляемых во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне РФ.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры"Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
