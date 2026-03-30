Кабмин обсудит увеличение бюджетных ассигнований на пенсионное обеспечение - 30.03.2026, ПРАЙМ

Правительство России на заседании в понедельник обсудит увеличение Минстрою РФ в 2026 году объёма бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на поддержку...

2026-03-30T00:22+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в понедельник обсудит увеличение Минстрою РФ в 2026 году объёма бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в целях пенсионного обеспечения граждан. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 22 января 2026 года №62-р", - говорится в сообщении. Отмечается, что целью правительственного проекта является увеличение Минстрою России в 2026 году объёма бюджетных ассигнований за счёт перераспределения средств, зарезервированных в федеральном бюджете, на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области в целях пенсионного обеспечения граждан, проживающих на территориях указанных субъектов РФ.

