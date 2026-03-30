https://1prime.ru/20260330/kabmin-868740901.html
Кабмин обсудит увеличение бюджетных ассигнований на пенсионное обеспечение
2026-03-30T00:22+0300
экономика
рф
лнр
херсонская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868740901.jpg?1774819366
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в понедельник обсудит увеличение Минстрою РФ в 2026 году объёма бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в целях пенсионного обеспечения граждан.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 22 января 2026 года №62-р", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целью правительственного проекта является увеличение Минстрою России в 2026 году объёма бюджетных ассигнований за счёт перераспределения средств, зарезервированных в федеральном бюджете, на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области в целях пенсионного обеспечения граждан, проживающих на территориях указанных субъектов РФ.
рф
лнр
херсонская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, лнр, херсонская область
Экономика, РФ, ЛНР, Херсонская область
