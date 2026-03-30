Кабмин обсудит выделение средств на компенсации жителям Курской области

2026-03-30T00:22+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в понедельник обсудит выделение Минстрою России дополнительных бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи бюджету Курской области на компенсации платы за наём жилья гражданам, вынужденно покинувшим дома, сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 4 февраля 2026 года №177-р", - говорится в сообщении. Отмечается, что целью правительственного проекта является выделение Минстрою России в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации дополнительных бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению реализации мероприятий по компенсации гражданам, вынужденно покинувшим жилые помещения, платы за наём жилья.

