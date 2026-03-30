Кабмин обсудит выделение средств на компенсации жителям Курской области
Кабмин обсудит выделение средств на компенсации жителям Курской области - 30.03.2026, ПРАЙМ
Кабмин обсудит выделение средств на компенсации жителям Курской области
Правительство России на заседании в понедельник обсудит выделение Минстрою России дополнительных бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи...
2026-03-30T00:22+0300
2026-03-30T00:22+0300
2026-03-30T00:22+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в понедельник обсудит выделение Минстрою России дополнительных бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи бюджету Курской области на компенсации платы за наём жилья гражданам, вынужденно покинувшим дома, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 4 февраля 2026 года №177-р", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целью правительственного проекта является выделение Минстрою России в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации дополнительных бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению реализации мероприятий по компенсации гражданам, вынужденно покинувшим жилые помещения, платы за наём жилья.
Кабмин обсудит выделение средств на компенсации жителям Курской области
Правительство обсудит выделение средств на компенсации жителям Курской области
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в понедельник обсудит выделение Минстрою России дополнительных бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи бюджету Курской области на компенсации платы за наём жилья гражданам, вынужденно покинувшим дома, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 4 февраля 2026 года №177-р", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целью правительственного проекта является выделение Минстрою России в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации дополнительных бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению реализации мероприятий по компенсации гражданам, вынужденно покинувшим жилые помещения, платы за наём жилья.