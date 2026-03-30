Кабмин обсудит выделение средств на компенсации жителям Курской области - 30.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260330/kabmin-868741086.html
Кабмин обсудит выделение средств на компенсации жителям Курской области
Кабмин обсудит выделение средств на компенсации жителям Курской области - 30.03.2026, ПРАЙМ
Кабмин обсудит выделение средств на компенсации жителям Курской области
Правительство России на заседании в понедельник обсудит выделение Минстрою России дополнительных бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T00:22+0300
2026-03-30T00:22+0300
экономика
россия
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868741086.jpg?1774819372
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в понедельник обсудит выделение Минстрою России дополнительных бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи бюджету Курской области на компенсации платы за наём жилья гражданам, вынужденно покинувшим дома, сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 4 февраля 2026 года №177-р", - говорится в сообщении. Отмечается, что целью правительственного проекта является выделение Минстрою России в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации дополнительных бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению реализации мероприятий по компенсации гражданам, вынужденно покинувшим жилые помещения, платы за наём жилья.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы
Экономика, РОССИЯ, Финансы
00:22 30.03.2026
 
Кабмин обсудит выделение средств на компенсации жителям Курской области

Правительство обсудит выделение средств на компенсации жителям Курской области

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в понедельник обсудит выделение Минстрою России дополнительных бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи бюджету Курской области на компенсации платы за наём жилья гражданам, вынужденно покинувшим дома, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 4 февраля 2026 года №177-р", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целью правительственного проекта является выделение Минстрою России в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации дополнительных бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению реализации мероприятий по компенсации гражданам, вынужденно покинувшим жилые помещения, платы за наём жилья.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала