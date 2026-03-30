Кириенко назвал Калининградскую область туристической столицей России - 30.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260330/kirienko-868765448.html
Кириенко назвал Калининградскую область туристической столицей России
https://cdnn.1prime.ru/img/83242/43/832424313_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f688202a7bc6878d74db0c284d74fb13.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83242/43/832424313_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_9ba6aa0fd720ff27f16deb6aaf447969.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанк Города России. Калининград
 Города России. Калининград - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
Города России. Калининград. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Калининградская область сегодня стала туристической столицей России, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В понедельник на площадке Национального центра "Россия" прошло заседание организационного комитета, посвященное подготовке и реализации мероприятий к 80-летию образования Калининградской области.
"Сегодня Калининградская область точно стала туристической столицей России. Люди со всех регионов нашей страны едут и на Международный фестиваль классической музыки "Кантата", и на гастрономические фестивали, и просто посмотреть уникальную природу и архитектуру Калининградской области", - сказал Кириенко на заседании, его слова приводит пресс-служба правительства Калининградской области.
Он отметил, что празднование 80-летия образования области - это, с одной стороны, дань уважения и гордость за историю освобождения региона, с другой - возможность показать, как сегодня живет Калининградская область.
"Сегодняшние достижения очень важны, но важно при этом не забыть ветеранов, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, специальной военной операции, ветеранов труда, которые возрождали Калининградскую область. Юбилей адресован и подрастающему поколению: это и про развитие, и про будущее Калининградской области", - отметил Кириенко.
Президент России Владимир Путин 10 марта 2025 года подписал указ №135 о праздновании в 2026 году 80-летия образования Калининградской области. В рамках этого документа был создан оргкомитет и разработан план праздничных мероприятий.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала