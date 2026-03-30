Кириенко назвал Калининградскую область туристической столицей России
Калининградская область сегодня стала туристической столицей России, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T22:34+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Калининградская область сегодня стала туристической столицей России, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В понедельник на площадке Национального центра "Россия" прошло заседание организационного комитета, посвященное подготовке и реализации мероприятий к 80-летию образования Калининградской области. "Сегодня Калининградская область точно стала туристической столицей России. Люди со всех регионов нашей страны едут и на Международный фестиваль классической музыки "Кантата", и на гастрономические фестивали, и просто посмотреть уникальную природу и архитектуру Калининградской области", - сказал Кириенко на заседании, его слова приводит пресс-служба правительства Калининградской области. Он отметил, что празднование 80-летия образования области - это, с одной стороны, дань уважения и гордость за историю освобождения региона, с другой - возможность показать, как сегодня живет Калининградская область. "Сегодняшние достижения очень важны, но важно при этом не забыть ветеранов, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, специальной военной операции, ветеранов труда, которые возрождали Калининградскую область. Юбилей адресован и подрастающему поколению: это и про развитие, и про будущее Калининградской области", - отметил Кириенко. Президент России Владимир Путин 10 марта 2025 года подписал указ №135 о праздновании в 2026 году 80-летия образования Калининградской области. В рамках этого документа был создан оргкомитет и разработан план праздничных мероприятий.
