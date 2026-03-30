Китай ввел санкции против члена Палаты представителей Японии - 30.03.2026, ПРАЙМ
Китай ввел санкции против члена Палаты представителей Японии
Власти КНР ввели санкции против члена Палаты представителей Японии Кэйдзи Фуруи за связи с сепаратистскими силами, выступающими за независимость Тайваня,... | 30.03.2026, ПРАЙМ
ПЕКИН, 30 мар - ПРАЙМ. Власти КНР ввели санкции против члена Палаты представителей Японии Кэйдзи Фуруи за связи с сепаратистскими силами, выступающими за независимость Тайваня, передает Центральное телевидение Китая.
"Член Палаты представителей Японии Кэйдзи Фуруя, игнорируя решительные протесты Китая, неоднократно посещал Тайвань, вступая в связь с сепаратистскими силами, выступающими за независимость Тайваня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что своими действиями японский парламентарий серьезно нарушил принцип "одного Китая" и дух четырех политических документов между Китаем и Японией, грубо вмешался во внутренние дела Китая и нанес серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.
Китай принял решение ввести санкции против Кэйдзи Фуруи, которые вступают в силу с 30 марта. В частности, все движимое, недвижимое и другое имущество Кэйдзи Фуруи на территории Китая замораживается. Организациям и частным лицами в Китае запрещается вести какую-либо деятельность с этом человеком. Парламентарию также будет отказано при попытке получить визу на въезд в Китай (включая Гонконг и Макао).
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
 
