https://1prime.ru/20260330/kniptovalyuta-868763831.html

Правительство одобрило законопроекты об обращении криптовалют

Правительство России одобрило пакет законопроектов, регулирующих обращение криптовалют в России, говорится в материалах на сайте Минфина.

2026-03-30T21:33+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866078199_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_ab9c1d33b629f0b13a858926b0a85e7c.jpg

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правительство России одобрило пакет законопроектов, регулирующих обращение криптовалют в России, говорится в материалах на сайте Минфина. Правительство одобрило пакет законопроектов "О цифровой валюте и цифровых правах", "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", "О внесении изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях", разработанных в рамках плана мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики. "В рамках комплексного регулирования устанавливаются требования к обращению цифровых валют в России и правила доступа к операциям для широкого круга инвесторов, в том числе неквалифицированных", - говорится в сообщении. В рамках регулирования запрещается совершение сделок с цифровой валютой без регулируемых посредников. В то же время разрешается резидентам приобретать цифровые валюты за рубежом, оплачивая с иностранных счетов, и переводить валюту за рубеж, купленную через российских посредников. Об иностранных операциях резиденты будут обязаны уведомлять ФНС России. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные цифровые валюты, включенные в перечень Банка России, но только после прохождения тестирования и в пределах установленного Банком России лимита – не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы не имеют ограничений по сумме. Предусматривается выдача лицензий на операции с цифровыми валютами для цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровых валют и допуск существующих профессиональных участников рынка – это биржи, брокеры, доверительные управляющие. Что касается банков и брокеров, то они смогут осуществлять такую деятельность при соблюдении особых пруденциальных требований. Законодательство предусматривает модернизацию оборота цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и гибридных цифровых прав. Выпуск и оборот цифровых прав разрешается в публичных сетях, а не только в закрытых сетях операторов информационных систем. В рамках обеспечения безопасности совершения сделок с цифровыми валютами также предусмотрено введение административной ответственности за нарушение требований, предъявляемых к деятельности организаций, которые осуществляют ее обмен.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

