Курс рубля вырос к юаню на Мосбирже в понедельник

2026-03-30T19:33+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника подрос к юаню после двух сессий, поддерживаемый дорожающей нефтью и налоговым периодом, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 7 копеек, до 11,76 рубля. Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 2,62%, до 108,08 доллара за баррель. Стабильность Юань снизился на 0,57%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,68-11,86 рубля. "Несмотря на фактическое завершение налогового периода марта рубль в начале недели был относительно стабилен. Доллар плавал между 81 и 82 рублями, юань зацепился за 11,7. Вероятно, на текущих уровнях предложение валюты удовлетворяет спрос на нее со стороны импортеров, бизнеса и населения. Не исключено, что часть спекулятивно настроенных участников уже делают ставку на укрепление нацвалюты вследствие роста мировых цен на нефть и частичного снятия санкций с российской нефти", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Повышенная выручка от экспортеров может начать поступать самое ранее с конца апреля, ожидает он. "Поддержку рублю могли оказывать растущие цены на нефть и, отчасти, фактор налогового периода (хотя экспортеры, вероятно, уже успели продать большую часть необходимой валютной выручки)", - соглашается Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы "С уходом части предложения по завершении фискального периода баланс может качнуться локально не в пользу рубля. Доллар может подходить к 82, юань - к 11,9 рубля", - поделился Смирнов. В целом в текущих условиях курс во вторник может продолжить двигаться в диапазоне 11,60-11,85 рубля за юань, считает Григорьев. "Пара CNYRUB продолжает сегодня проторговывать уровень 11,63-11,83 рубля за юань. Полагаем, что в этом диапазоне пара нашла опору, по крайней мере, на ближайшие пару недель. Тем не менее не исключаем, что в более долгосрочной перспективе пара CNYRUB может попытаться протестировать более устойчивый уровень 11,5 рубля за юань под давлением допдоходов от роста цен на нефть", - рассказал Александр Фетисов из Россельхозбанка.

