https://1prime.ru/20260330/kurs-868761506.html
Курс рубля вырос к юаню на Мосбирже в понедельник
Курс рубля вырос к юаню на Мосбирже в понедельник - 30.03.2026, ПРАЙМ
Курс рубля вырос к юаню на Мосбирже в понедельник
Рубль по итогам торгов понедельника подрос к юаню после двух сессий, поддерживаемый дорожающей нефтью и налоговым периодом, следует из данных Московской биржи и | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T19:33+0300
2026-03-30T19:33+0300
2026-03-30T19:33+0300
экономика
рынок
"бкс мир инвестиций"
россельхозбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859570216_0:36:1315:776_1920x0_80_0_0_c797f8444f81246f2cb99f604ea8f7a0.jpg
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника подрос к юаню после двух сессий, поддерживаемый дорожающей нефтью и налоговым периодом, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 7 копеек, до 11,76 рубля. Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 2,62%, до 108,08 доллара за баррель. Стабильность Юань снизился на 0,57%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,68-11,86 рубля. "Несмотря на фактическое завершение налогового периода марта рубль в начале недели был относительно стабилен. Доллар плавал между 81 и 82 рублями, юань зацепился за 11,7. Вероятно, на текущих уровнях предложение валюты удовлетворяет спрос на нее со стороны импортеров, бизнеса и населения. Не исключено, что часть спекулятивно настроенных участников уже делают ставку на укрепление нацвалюты вследствие роста мировых цен на нефть и частичного снятия санкций с российской нефти", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Повышенная выручка от экспортеров может начать поступать самое ранее с конца апреля, ожидает он. "Поддержку рублю могли оказывать растущие цены на нефть и, отчасти, фактор налогового периода (хотя экспортеры, вероятно, уже успели продать большую часть необходимой валютной выручки)", - соглашается Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы "С уходом части предложения по завершении фискального периода баланс может качнуться локально не в пользу рубля. Доллар может подходить к 82, юань - к 11,9 рубля", - поделился Смирнов. В целом в текущих условиях курс во вторник может продолжить двигаться в диапазоне 11,60-11,85 рубля за юань, считает Григорьев. "Пара CNYRUB продолжает сегодня проторговывать уровень 11,63-11,83 рубля за юань. Полагаем, что в этом диапазоне пара нашла опору, по крайней мере, на ближайшие пару недель. Тем не менее не исключаем, что в более долгосрочной перспективе пара CNYRUB может попытаться протестировать более устойчивый уровень 11,5 рубля за юань под давлением допдоходов от роста цен на нефть", - рассказал Александр Фетисов из Россельхозбанка.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859570216_0:0:1315:987_1920x0_80_0_0_d96c5c0b497ef00012590ca899ba29b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, "бкс мир инвестиций", россельхозбанк
Экономика, Рынок, "БКС Мир инвестиций", Россельхозбанк
Курс рубля вырос к юаню на Мосбирже в понедельник
Рубль по итогам торгов понедельника подрос к юаню после двух сессий на дорожающей нефти
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника подрос к юаню после двух сессий, поддерживаемый дорожающей нефтью и налоговым периодом, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 7 копеек, до 11,76 рубля.
Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 2,62%, до 108,08 доллара за баррель.
Юань снизился на 0,57%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,68-11,86 рубля.
"Несмотря на фактическое завершение налогового периода марта рубль в начале недели был относительно стабилен. Доллар плавал между 81 и 82 рублями, юань зацепился за 11,7. Вероятно, на текущих уровнях предложение валюты удовлетворяет спрос на нее со стороны импортеров, бизнеса и населения. Не исключено, что часть спекулятивно настроенных участников уже делают ставку на укрепление нацвалюты вследствие роста мировых цен на нефть и частичного снятия санкций с российской нефти", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций
".
Повышенная выручка от экспортеров может начать поступать самое ранее с конца апреля, ожидает он.
"Поддержку рублю могли оказывать растущие цены на нефть и, отчасти, фактор налогового периода (хотя экспортеры, вероятно, уже успели продать большую часть необходимой валютной выручки)", - соглашается Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"С уходом части предложения по завершении фискального периода баланс может качнуться локально не в пользу рубля. Доллар может подходить к 82, юань - к 11,9 рубля", - поделился Смирнов.
В целом в текущих условиях курс во вторник может продолжить двигаться в диапазоне 11,60-11,85 рубля за юань, считает Григорьев.
"Пара CNYRUB продолжает сегодня проторговывать уровень 11,63-11,83 рубля за юань. Полагаем, что в этом диапазоне пара нашла опору, по крайней мере, на ближайшие пару недель. Тем не менее не исключаем, что в более долгосрочной перспективе пара CNYRUB может попытаться протестировать более устойчивый уровень 11,5 рубля за юань под давлением допдоходов от роста цен на нефть", - рассказал Александр Фетисов из Россельхозбанка
.