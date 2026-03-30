В Махачкале устранили подтопления в 12 школах и восьми детских садах - 30.03.2026, ПРАЙМ
В Махачкале устранили подтопления в 12 школах и восьми детских садах
В Махачкале устранили подтопления в 12 школах и восьми детских садах
2026-03-30T00:56+0300
МАХАЧКАЛА, 30 мар - ПРАЙМ. Подтопления в 12 школах и восьми детских садах устранили в Махачкале, в семи учреждениях образования работы по устранению последствий ливней продолжают, сообщила администрация города. "Подтопления устранены в 12 школах и восьми детских садах. В трех школах и четырех детских садах работы по устранению последствий подтоплений продолжаются. После завершения необходимых мероприятий учреждения будут готовы к функционированию в штатном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии. Администрация уточнила, что параллельно откачивают воду из жилого фонда: работы выполнили в 50 многоквартирных домах. Кроме того, в Махачкале городские службы расчищают улично-дорожную сеть от крупногабаритного мусора и поваленных деревьев: спилили и вывезли около 20 деревьев, добавила мэрия. Махачкала - один из трех муниципалитетов Дагестана, в которых из-за последствий ливней ввели режим ЧС. В городе из подтопленных домов эвакуировали более 250 человек - большинство разъехались по родственникам, остальные находятся в организованных властями пунктах временного размещения. Из-за затопления трех ключевых подстанций в городе 28 марта произошли отключения электроэнергии, по состоянию на 29 марта две из них уже работают в штатном режим, на третьей продолжают работы по откачке воды.
00:56 30.03.2026
 
