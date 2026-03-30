Российский танкер с гуманитарным грузом прибыл на Кубу
Российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу и ожидает разгрузку в порту Мансас, сообщает Минтранс РФ.
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу и ожидает разгрузку в порту Мансас, сообщает Минтранс РФ. "Российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу. В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Мансас", - говорится в сообщении.
