Минцифры обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета телефона
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Минцифры РФ обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы принудить компанию к возвращению популярных российских приложений в App Store, заявил РИА Новости источник в правительстве.
"Минцифры на совещании с "большой четверкой" 28 марта обсудило возможность временно приостановить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы заставить технологического гиганта вернуть российские сервисы в App Store", - сообщил источник.
Он напомнил, что начиная с 2022 года Apple под предлогом санкций убрала из App Store десятки российских приложений - банковские, картографические, авиа‑сервисы, классифайды, агрегаторы и другие популярные приложения. Также Apple не исполняет решение ФАС об "окне выбора" поисковика по умолчанию на iOS-устройствах в России.
По словам источника, в Минцифры считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика.
Компания также игнорирует требование закона об установке российского магазина приложений RuStore. Кроме того, компания ограничивает альтернативные способы оплаты и не выполняет требования Роскомнадзора по удалению из российского App Store сервисов VPN, на которые приходится более 80% всех покупок, добавил источник.