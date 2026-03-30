https://1prime.ru/20260330/mintsifry--868753441.html

Минцифры предложило эксперимент по получению льгот через карту "Мир"

2026-03-30T14:02+0300

экономика

бизнес

россия

рф

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/img/83836/06/838360688_0:50:1390:832_1920x0_80_0_0_8324066dd50cd07d2d2e73e1cc924f91.jpg

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Минцифры РФ предложило провести эксперимент по получению льгот через карту "Мир" - так, с ее помощью можно будет получить скидку в аптеке или магазине, а также воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте, сообщили в министерстве. "Получить льготную скидку в аптеке, магазине или транспорте можно будет, расплатившись банковской картой "Мир" любым удобным способом. Минцифры разместило для общественного обсуждения документ с инициативой провести такой эксперимент", - сообщили там. Также можно будет получить скидки при посещении музеев, театров и других учреждений культуры, добавляется в сообщении. Отмечается, что сервис будет доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам. Участие в эксперименте будет добровольным для регионов, организаций и граждан. Планируется, что он пройдет с 1 июля по 31 декабря 2026 года минимум в трех регионах. Карту любого банка платёжной системы "Мир" нужно будет указать в личном кабинете на сервисе "Госуслуги". "Положенные льготные статусы активируются на ней автоматически, а при открытии новых система самостоятельно обновит информацию. Продавец не узнает, к какой льготной категории относится покупатель, - информация останется конфиденциальной", - отметили в Минцифры.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

