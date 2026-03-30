Минцифры предложило эксперимент по получению льгот через карту "Мир" - 30.03.2026, ПРАЙМ
Минцифры предложило эксперимент по получению льгот через карту "Мир"
Минцифры предложило эксперимент по получению льгот через карту "Мир"
2026-03-30T14:02+0300
14:02 30.03.2026
 
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Минцифры РФ предложило провести эксперимент по получению льгот через карту "Мир" - так, с ее помощью можно будет получить скидку в аптеке или магазине, а также воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте, сообщили в министерстве.
"Получить льготную скидку в аптеке, магазине или транспорте можно будет, расплатившись банковской картой "Мир" любым удобным способом. Минцифры разместило для общественного обсуждения документ с инициативой провести такой эксперимент", - сообщили там.
Также можно будет получить скидки при посещении музеев, театров и других учреждений культуры, добавляется в сообщении.
Отмечается, что сервис будет доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам. Участие в эксперименте будет добровольным для регионов, организаций и граждан. Планируется, что он пройдет с 1 июля по 31 декабря 2026 года минимум в трех регионах.
Карту любого банка платёжной системы "Мир" нужно будет указать в личном кабинете на сервисе "Госуслуги".
"Положенные льготные статусы активируются на ней автоматически, а при открытии новых система самостоятельно обновит информацию. Продавец не узнает, к какой льготной категории относится покупатель, - информация останется конфиденциальной", - отметили в Минцифры.
