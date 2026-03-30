Оператор карты "Мир" судится с Роспатентом из-за бренда

Оператор карты "Мир" судится с Роспатентом из-за бренда - 30.03.2026, ПРАЙМ

АО "Национальная система платежных карт" (НСПК) просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, которым оператору платежной карты... | 30.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ. АО "Национальная система платежных карт" (НСПК) просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, которым оператору платежной карты "Мир" было отказано в регистрации знака обслуживания со словесным элементом "Наличные на кассе", говорится в материалах, изученных РИА Новости. НСПК в 2024 году подала в Роспатент заявку на регистрацию комбинированного изображения, включающего в себя стилизованное графическое изображение пластиковой карты, знак рубля и слова "Наличные на кассе", в качестве знака обслуживания для двух классов услуг. Регистрация запрашивалась, в частности, для таких услуг, как выпуск кредитных карт, дистанционное банковское обслуживание, обмен денег, денежные переводы, исследования в области телекоммуникационных технологий, составление программ для компьютеров и т.п. Роспатент отказал в регистрации, сославшись в основном на то, что входящие в состав обозначения символ рубля и словесный элемент "Наличные на кассе" являются неохраноспособными. В феврале ведомство отклонило возражение НСПК на это решение. Компания в заявлении, поданном в суд 23 марта, просит признать решение Роспатента незаконным. Заявление пока оставлено без движения из-за отсутствия доказательства направления копии заявления в адрес Роспатента. Устранить нарушение заявитель должен до 24 апреля. НСПК - оператор национальной платежной карты "Мир". В настоящее время 100% акций АО "НСПК" принадлежит Банку России.

https://1prime.ru/20260330/mintsifry--868753441.html

