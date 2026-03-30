https://1prime.ru/20260330/mironov-868744180.html

Миронов предложил продлить срок замены украинских водительских прав

Миронов предложил продлить срок замены украинских водительских прав - 30.03.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил продлить срок замены украинских водительских прав

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил продлить до 1 января 2027 года срок замены старых украинских водительских...

2026-03-30T04:48+0300

2026-03-30T04:48+0300

2026-03-30T04:48+0300

россия

экономика

общество

херсонская область

лнр

сергей миронов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868744180.jpg?1774835301

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил продлить до 1 января 2027 года срок замены старых украинских водительских удостоверений на российские в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Официальное обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность внесения изменений… предусматривающих продление срока действия упрощенного порядка выдачи водительских удостоверений для граждан, проживавших (проживающих) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, до 1 января 2027 года", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов заявил, что в декабре 2022 года кабмин установил особый порядок замены старых водительских удостоверений на российские в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - без сдачи экзаменов, без прохождения медицинского освидетельствования и без взимания госпошлины. "Их нужно было поменять до 1 января 2026 года, но из-за больших очередей и проведения в новых регионах активных боевых действий многие граждане не успели этого сделать. Как значительное число жителей воссоединённых территорий, которые получили российский паспорт в нынешнем году", - пояснил он. Лидер партии добавил, что ситуацию в регионах осложняют трудности с заменой старых автомобильных номеров на российские. "Переходный период здесь тоже действовал до 1 января этого года, и многие граждане по тем же причинам также не успели поменять номера. Ездить на своих машинах со старыми номерами они не могут, и с такой же проблемой столкнулись жители территорий, освобождённых в этом году", - уточнил Миронов. Политик рассказал, что он получает большое количество обращений в свою интернет-приёмную, и люди просят продлили срок перерегистрации автомобилей и замены водительских удостоверений. "Полностью поддерживаю чаяния граждан. Люди живут в тяжелейших условиях, они находятся в постоянной опасности, подвергаются регулярным ракетными ударами украинских террористов. Будет абсолютно правильно пойти им на встречу и продлить замену водительских удостоверений и автономеров до 1 января 2027 года", – заключил Миронов.

херсонская область

лнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , херсонская область, лнр, сергей миронов