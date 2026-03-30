https://1prime.ru/20260330/moldavija-868741686.html

Молдавия переплачивает за газ из-за отказа от работы с "Газпромом"

Молдавия переплачивает за газ из-за отказа от работы с "Газпромом", заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы"... | 30.03.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868741686.jpg?1774821732

КИШИНЕВ, 30 мар - ПРАЙМ. Молдавия переплачивает за газ из-за отказа от работы с "Газпромом", заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. "Плачутся в Молдове, что мы покупаем самый дорогой газ в регионе. И такого в истории Молдовы не было. До их прихода (нынешних властей в 2021 году – ред.) цена на газ у нас была 4 лея (0,23 цента – ред.) за метр кубический. А после их прихода стало почти 30 леев (1,72 доллара)", - сказал Тарлев. Политик считает, что энергетическая безопасность в Молдавии в целом сегодня не обеспечена. "И она очень хрупкая и нестабильная, отключение электроэнергии непонятно по какой причине, и никто не был наказан и не было принято никаких мер", - отметил он. По его словам, оппозиция в Молдавии пытается улучшить ситуацию, быть полезной. "Но они (власти – ред.) пока, скажем, не хотят прислушиваться к нормальным мнениям и считают, что они самые умные. Мы не против, но нет результатов, есть проблемы. Поэтому будем бороться и дальше", - подчеркнул он. В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными. Массовый сбой произошел в электросети Молдавии 31 января, из-за него 70% населения осталось без электроэнергии. Премьер Александр Мунтяну 4 февраля предупредил, что подобная ситуация может повториться. Авария 31 января стала одной из наиболее масштабных за последние годы для объединенной энергосистемы Украины и Молдавии: резкое падение напряжения и частоты привело к отключениям электроэнергии на значительной территории обеих стран, а также к вынужденному выводу из работы или разгрузке отдельных энергоблоков на украинских электростанциях.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

