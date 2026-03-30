На Мосбирже намечается борьба за важный тренд

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. На старте недели индекс Мосбиржи несет умеренные потери немного ниже 2800 п. Поддержка, которая держалась с конца февраля, не устояла еще в минувшую пятницу.Одной из причин для нервозности могли выступить фискальные новости, хотя в Минфине и опровергли обсуждения налога на сверхприбыль с бизнеса. Фактором давления на российский рынок остается также неопределенность с продолжением переговоров по Украине. Рубль, укрепившийся на налоговом периоде, мог в свою очередь немного снизить спрос на акции экспортеров. Вместе с тем цены на нефть – опять под 110 долларов, Ормузский пролив по факту остается закрытым, а рынок ждет нового витка эскалации. То есть рыночная конъюнктура благоволит покупкам, однако сложный и непредсказуемый внешний фон сдерживает инвесторов. К тому же последний отчет Росстата показал рост недельной и годовой инфляции, что негативно для ожиданий по ключевой ставке. В эту среду, 1 марта, участники торгов обратят внимание на очередной недельный отчет ведомства. На предстоящей неделе ожидаются финрезультаты компаний "Мать и дитя", НМТП, ВИ.ру, "Элемент", Группы Астра. Акционеры НОВАТЭК на годовом общем собрании в середине недели обсудят дивиденды за 2025 г. На внешнем треке можно выделить мартовский отчет Минтруда США, он выйдет в конце недели. Ключевые темы для нашего рынка прежние – ближневосточный конфликт, сырьевые цены и валютный курс, сигналы и данные, которые можно трактовать в контексте апрельского решения ЦБ по ключевой ставке. Индекс Мосбиржи пока не отступил далеко от важного трендового рубежа 2800 п., приоритетный сценарий на неделю – возвращение в область 2800-2850 п. В ином случае ближайшая поддержка расположена у 2750 п.
