На Мосбирже намечается борьба за важный тренд - 30.03.2026, ПРАЙМ
На Мосбирже намечается борьба за важный тренд
2026-03-30T13:03+0300
Александр Бахтин,
13:03 30.03.2026
 
На Мосбирже намечается борьба за важный тренд

Бахтин: индекс Мосбиржи на этой неделе может вернуться в область 2800-2850 п

Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. На старте недели индекс Мосбиржи несет умеренные потери немного ниже 2800 п. Поддержка, которая держалась с конца февраля, не устояла еще в минувшую пятницу.
Одной из причин для нервозности могли выступить фискальные новости, хотя в Минфине и опровергли обсуждения налога на сверхприбыль с бизнеса. Фактором давления на российский рынок остается также неопределенность с продолжением переговоров по Украине.
Рубль, укрепившийся на налоговом периоде, мог в свою очередь немного снизить спрос на акции экспортеров. Вместе с тем цены на нефть – опять под 110 долларов, Ормузский пролив по факту остается закрытым, а рынок ждет нового витка эскалации. То есть рыночная конъюнктура благоволит покупкам, однако сложный и непредсказуемый внешний фон сдерживает инвесторов.
К тому же последний отчет Росстата показал рост недельной и годовой инфляции, что негативно для ожиданий по ключевой ставке.
В эту среду, 1 марта, участники торгов обратят внимание на очередной недельный отчет ведомства. На предстоящей неделе ожидаются финрезультаты компаний "Мать и дитя", НМТП, ВИ.ру, "Элемент", Группы Астра. Акционеры НОВАТЭК на годовом общем собрании в середине недели обсудят дивиденды за 2025 г. На внешнем треке можно выделить мартовский отчет Минтруда США, он выйдет в конце недели.
Ключевые темы для нашего рынка прежние – ближневосточный конфликт, сырьевые цены и валютный курс, сигналы и данные, которые можно трактовать в контексте апрельского решения ЦБ по ключевой ставке. Индекс Мосбиржи пока не отступил далеко от важного трендового рубежа 2800 п., приоритетный сценарий на неделю – возвращение в область 2800-2850 п. В ином случае ближайшая поддержка расположена у 2750 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

