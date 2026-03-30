Российский рынок акций остается в плюсе

Российский рынок акций начинает неделю ростом - после утреннего открытия на 0,7% днём он сохраняет рост примерно теми же темпами, при этом чуть ранее он пытался | 30.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает неделю ростом - после утреннего открытия на 0,7% днём он сохраняет рост примерно теми же темпами, при этом чуть ранее он пытался снижаться, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.57 мск повышается на 0,64% относительно предыдущего закрытия, до 2 807,57 пункта, а в течение дня колеблется в диапазоне 2776-2815 пунктов. Акции "Русала" (+3,9%) отыгрывают рост мировых цен на алюминий на 5% после воскресного удара со стороны Ирана по двум связанных с военной промышленностью США алюминиевым заводам на Ближнем Востоке. Также заметно дорожают бумаги "Норникеля" (+1,9%) и "Хэдхантера" (+1,5%). В то же время сильно снижаются в цене акции "Совкомфлота" (-1,1%), ЮГК (-2,2%), ММК (-1%), "Газпрома" (-1%). В отсутствие значимых новых данных рынок акций остается малопредсказуемым, полагает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Ждем проторговки индексом Мосбиржи района 2800 пунктов, скорее волатильной. Отмечаем дефицит идей для роста бумаг, имеющих большой вес в индексах и повышенную чувствительность настроений к новостям", - добавляет он. Индекс Мосбиржи "проколол" сильную поддержку 2800 пунктов, в ближайшее время индикатор вернется в диапазон 2800-2900 пунктов, рассчитывает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Для выхода из него вверх нужны будут очень сильные драйверы, одним из которых вряд ли станет дальнейшее удорожание нефти", - заключает он.

https://1prime.ru/20260327/es-868690869.html

