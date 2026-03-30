https://1prime.ru/20260330/msp-868760867.html
Правкомиссия одобрила поправки Минфина о поддержке малого бизнеса
Правкомиссия одобрила поправки Минфина о поддержке малого бизнеса - 30.03.2026, ПРАЙМ
Правкомиссия одобрила поправки Минфина о поддержке малого бизнеса
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс России, подготовленные Минфином, которыми предусматривается поддержка для... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T19:03+0300
2026-03-30T19:03+0300
2026-03-30T19:03+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс России, подготовленные Минфином, которыми предусматривается поддержка для малого и среднего бизнеса в 2026 году, включающая освобождение от НДС общепита на упрощенной и патентной системах налогообложения с апреля и до конца года, сообщили РИА Новости в комиссии. "Одобрено", - сказали в комиссии. Ранее Минфин подготовил поправки о сохранении доступа к отдельным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства для плавной адаптации бизнеса в 2026 году к налоговым изменениям. Так, в числе мер законопроектом предлагается освободить от НДС общепит на упрощенной системе налогообложения (УСН), утративший с 2026 года освобождение от НДС, а также общепит на патентной системе налогообложения (ПСН), утративший право на применение этой системы, с 1 апреля и до 31 декабря 2026 года включительно. Для этого доход таких организаций за 2025 год не должен был превысить 60 миллионов рублей, а доходы от оказания услуг общественного питания в общей сумме доходов составляли не менее 70%. Кроме того, предлагаются налоговые вычеты по НДС по ряду услуг для бизнеса, утратившего с 2026 года право на применение ПСН. В том числе, бизнес, совмещавший патентную и общую систему налогообложения (ПСН и ОСН), сможет перейти на "упрощенку" с 2026 года при доходах выше 20 миллионов рублей в 2025 году. Уведомить об этом налоговый орган необходимо не позднее 25 апреля 2026 года. "В сфере страховых взносов предлагается упростить критерии для применения субъектами малого и среднего предпринимательства пониженных тарифов. Для организаций и ИП, осуществляющих деятельность в обрабатывающем производстве, исключается условие о необходимости получения не менее 70 процентов доходов от основного вида экономической деятельности. Для иных субъектов МСП, которые осуществляют виды деятельности, включенные в перечни правительства, допускается суммирование доходов от таких видов деятельности для расчета указанной доли", – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, его комментарий есть в распоряжении РИА Новости. Помимо этого, операции по подключению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, осуществляемые без взимания платы с заявителей в рамках мероприятий по догазификации, исключаются из объекта налогообложения НДС, добавил он.
Правкомиссия одобрила поправки Минфина о поддержке малого бизнеса
Правкомиссия одобрила поправки по поддержке малого и среднего бизнеса в РФ в 2026 году
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс России, подготовленные Минфином, которыми предусматривается поддержка для малого и среднего бизнеса в 2026 году, включающая освобождение от НДС общепита на упрощенной и патентной системах налогообложения с апреля и до конца года, сообщили РИА Новости в комиссии.
"Одобрено", - сказали в комиссии.
Ранее Минфин подготовил поправки о сохранении доступа к отдельным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства для плавной адаптации бизнеса в 2026 году к налоговым изменениям.
Так, в числе мер законопроектом предлагается освободить от НДС общепит на упрощенной системе налогообложения (УСН), утративший с 2026 года освобождение от НДС, а также общепит на патентной системе налогообложения (ПСН), утративший право на применение этой системы, с 1 апреля и до 31 декабря 2026 года включительно. Для этого доход таких организаций за 2025 год не должен был превысить 60 миллионов рублей, а доходы от оказания услуг общественного питания в общей сумме доходов составляли не менее 70%.
Кроме того, предлагаются налоговые вычеты по НДС по ряду услуг для бизнеса, утратившего с 2026 года право на применение ПСН. В том числе, бизнес, совмещавший патентную и общую систему налогообложения (ПСН и ОСН), сможет перейти на "упрощенку" с 2026 года при доходах выше 20 миллионов рублей в 2025 году. Уведомить об этом налоговый орган необходимо не позднее 25 апреля 2026 года.
Слуцкий предложил перейти к "патриотическому протекционизму" в бизнесе
"В сфере страховых взносов предлагается упростить критерии для применения субъектами малого и среднего предпринимательства пониженных тарифов. Для организаций и ИП, осуществляющих деятельность в обрабатывающем производстве, исключается условие о необходимости получения не менее 70 процентов доходов от основного вида экономической деятельности. Для иных субъектов МСП, которые осуществляют виды деятельности, включенные в перечни правительства, допускается суммирование доходов от таких видов деятельности для расчета указанной доли", – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, его комментарий есть в распоряжении РИА Новости.
Помимо этого, операции по подключению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, осуществляемые без взимания платы с заявителей в рамках мероприятий по догазификации, исключаются из объекта налогообложения НДС, добавил он.