В МВФ оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для мировых экономик

Ближневосточный конфликт ухудшает перспективы многих экономик в мире, которые только начали восстановление, говорится в докладе Международного валютного фонда... | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T18:14+0300

ВАШИНГТОН, 30 мар – ПРАЙМ. Ближневосточный конфликт ухудшает перспективы многих экономик в мире, которые только начали восстановление, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), который имеется в распоряжении РИА Новости. "Мир сталкивается с еще одним шоком. Война на Ближнем Востоке переворачивает жизни и лишает средств к существованию людей в этом регионе и за его пределами. Она также ухудшает перспективы многих экономик, которые едва стали проявлять признаки устойчивого восстановления после предыдущих кризисов", - говорится в документе. В МВФ подчеркнули, что данный шок является глобальным и носит асимметричный характер. Авторы доклада указывают на то, что бедные страны и импортеры энергоресурсов подвергаются наиболее серьезному удару. "Помимо тяжелых человеческих жертв, война нанесла серьезный ущерб экономикам стран, непосредственно затронутых конфликтом, в том числе повредив их инфраструктуру и промышленные объекты. Эти последствия могут оказаться долгосрочными. И хотя эти государства обладают высокой устойчивостью, перспективы их экономического роста в краткосрочной перспективе пострадают", - отмечается в докладе МВФ. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

