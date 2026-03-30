Доля доллара в мировых валютных резервах упала до исторического минимума

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Мировые валютные резервы по итогам 2025 года впервые в истории превысили 13 триллионов долларов, при этом доля американской валюты в них упала до рекордно низкого уровня, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда (МВФ). Валютные активы центробанков в 2025 году выросли на 6,5% в номинальном выражении, составив 13,1 триллиона долларов. При этом доля доллара США от этого объема по итогам минувшего года составила 56,77% против 58,52% в 2024 году. Это минимальный уровень за всю историю. МВФ предоставляет данные с 1995 года. Реже стали использовать в резервах и юань. Доля китайской валюты опустилась до минимума с 2017 года - 1,95%. При этом с другой азиатской валютой - иеной - ситуация обстоит иначе: ее доля увеличилась до 5,78%, максимума с 2020 года. Большей популярностью стал пользоваться и евро: его доля в мировых резервах выросла до максимума с 2020 года - 20,25%.

