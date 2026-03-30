Экономист предупредила о нюансах "бесплатного" снятия наличных с кредитки - 30.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260330/nalichnye-868692677.html
Экономист предупредила о нюансах "бесплатного" снятия наличных с кредитки
банки
финансы
кредитные карты
снятие наличных
https://cdnn.1prime.ru/img/83836/07/838360784_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66ebaf7b06f9fa89604f0d047abaadeb.jpg
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. На фоне проблем с мобильным интернетом и блокировкой карт из-за борьбы с мошенниками россияне предпочитают иметь запас наличности, причем снимают деньги не только с дебетовых, но и с кредитных карт. О том, почему "бесплатное" снятие наличных с кредитки часто оборачивается скрытыми комиссиями и процентами, агентству “Прайм” рассказала эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.По словам эксперта, изначально банки придерживались позиции, что кредитная карта — это средство для оплаты товаров и услуг, поэтому устанавливали запретительные комиссии за снятие наличных, а на полученную сумму начислялись проценты, которые всегда выше, чем по потребительскому кредиту.Сейчас многие банки в маркетинговых целях декларируют, что с карты можно снять определенную сумму (как правило, до 50 тысяч рублей в месяц) без комиссии, а также начисления процентов, если погасить задолженность в льготный период."Дьявол, как говорится, кроется в нюансах. Например, один из банков, по основной кредитной карте которого придется заплатить комиссию до 11% (и это без учета процентов за пользование кредитными деньгами), вывел новый продукт, который заставляет "забыть о процентах". Действительно, при снятии наличных плата фиксированная – 50 рублей за каждую 1000 рублей долга, то есть фактически 5%", — пояснила Глухова.Бывает, что банк разрешает снимать без комиссии 50 тысяч рублей в месяц, но мелким шрифтом указывает, что вопрос о начислении процентов в льготный период обсуждается индивидуально и прописывается в договоре. Иногда клиенты не учитывают, что суммы снятия и платежей суммируются, что влияет на объем задолженности в льготный период. У некоторых организаций новый льготный период не начинается, пока долг не будет полностью погашен.Глухова рекомендует перед снятием наличных попросить сотрудника банка подробно, с примерами и демонстрацией договора, объяснить все нюансы и последствия. Любое некорректное действие — превышение лимита, потеря льготного периода — моментально включает начисление комиссий и повышенных процентов (в одном из банков при превышении лимита снятия установлена ставка 69%). Кроме того, на снятие наличных не начисляются бонусные баллы и кешбэк, что еще больше снижает экономическую выгоду."Поэтому, что бы ни обещали кредитные организации, лучше все-таки использовать кредитные карты по назначению — для оплаты. Если перед вами стоит задача иметь при себе наличный резерв "на случай отключения связи", то лучше решить проблему за счет сбережений. Использование кредитной карты для этих целей — это дорогой путь с рискованным продолжением", — подытожила эксперт.Если же человек все-таки намерен снимать деньги с кредитной карты, делать это нужно только в крайнем случае. Необходимо хорошо ознакомиться с условиями, проводить операцию в банкоматах банка-эмитента (там обычно ниже комиссия) и постараться погасить задолженность в максимально короткий срок. Оставлять долг после обналичивания в надежде на льготный период — самообман.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83836/07/838360784_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_20bd83c772fa0fbeec7ba8a1f053deac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© Sputnik | Перейти в медиабанкКарты "Мир" за рубежом
Карты Мир за рубежом
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала