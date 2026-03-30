https://1prime.ru/20260330/nalichnye-868692677.html

Экономист предупредила о нюансах "бесплатного" снятия наличных с кредитки

2026-03-30T03:03+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/83836/07/838360784_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66ebaf7b06f9fa89604f0d047abaadeb.jpg

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. На фоне проблем с мобильным интернетом и блокировкой карт из-за борьбы с мошенниками россияне предпочитают иметь запас наличности, причем снимают деньги не только с дебетовых, но и с кредитных карт. О том, почему "бесплатное" снятие наличных с кредитки часто оборачивается скрытыми комиссиями и процентами, агентству “Прайм” рассказала эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.По словам эксперта, изначально банки придерживались позиции, что кредитная карта — это средство для оплаты товаров и услуг, поэтому устанавливали запретительные комиссии за снятие наличных, а на полученную сумму начислялись проценты, которые всегда выше, чем по потребительскому кредиту.Сейчас многие банки в маркетинговых целях декларируют, что с карты можно снять определенную сумму (как правило, до 50 тысяч рублей в месяц) без комиссии, а также начисления процентов, если погасить задолженность в льготный период."Дьявол, как говорится, кроется в нюансах. Например, один из банков, по основной кредитной карте которого придется заплатить комиссию до 11% (и это без учета процентов за пользование кредитными деньгами), вывел новый продукт, который заставляет "забыть о процентах". Действительно, при снятии наличных плата фиксированная – 50 рублей за каждую 1000 рублей долга, то есть фактически 5%", — пояснила Глухова.Бывает, что банк разрешает снимать без комиссии 50 тысяч рублей в месяц, но мелким шрифтом указывает, что вопрос о начислении процентов в льготный период обсуждается индивидуально и прописывается в договоре. Иногда клиенты не учитывают, что суммы снятия и платежей суммируются, что влияет на объем задолженности в льготный период. У некоторых организаций новый льготный период не начинается, пока долг не будет полностью погашен.Глухова рекомендует перед снятием наличных попросить сотрудника банка подробно, с примерами и демонстрацией договора, объяснить все нюансы и последствия. Любое некорректное действие — превышение лимита, потеря льготного периода — моментально включает начисление комиссий и повышенных процентов (в одном из банков при превышении лимита снятия установлена ставка 69%). Кроме того, на снятие наличных не начисляются бонусные баллы и кешбэк, что еще больше снижает экономическую выгоду."Поэтому, что бы ни обещали кредитные организации, лучше все-таки использовать кредитные карты по назначению — для оплаты. Если перед вами стоит задача иметь при себе наличный резерв "на случай отключения связи", то лучше решить проблему за счет сбережений. Использование кредитной карты для этих целей — это дорогой путь с рискованным продолжением", — подытожила эксперт.Если же человек все-таки намерен снимать деньги с кредитной карты, делать это нужно только в крайнем случае. Необходимо хорошо ознакомиться с условиями, проводить операцию в банкоматах банка-эмитента (там обычно ниже комиссия) и постараться погасить задолженность в максимально короткий срок. Оставлять долг после обналичивания в надежде на льготный период — самообман.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, кредитные карты, снятие наличных