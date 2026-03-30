Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс назвал цели по перевозкам грузов по транспортным коридорам - 30.03.2026, ПРАЙМ
Минтранс назвал цели по перевозкам грузов по транспортным коридорам
2026-03-30T17:54+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Россия к 2030 году нацелена нарастить перевозки грузов по международным транспортным коридорам (МТК) в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом - до 1,5 миллиарда тонн, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Была цель – увеличить к 2030 году грузопоток по МТК в полтора раза по отношению к уровню 2021 года за счет повышения глобальной конкурентоспособности. В 2021 году в экспортно-импортном и транзитном сообщении было перевезено 1 012 миллиона тонн. Цель к 2030 году – перевезти 1 519 миллиона тонн", - сообщил министр в преддверии Международного транспортно-логистического форума. В начале марта кабмин утвердил обновленную дорожную карту развития транспортной инфраструктуры международных коридоров. Россия в рамках дорожной карты предусматривает развитие пяти основных международных транспортных коридоров: МТК "Север - Юг", Азово-Черноморское направление, Северо-Западное направление, Восточное направление и Северный морской путь. "В мире ситуация очень динамичная. Планы, которые были просчитаны в 2024 году, где-то перевыполняются, где-то в силу геополитических причин чуть выполняются меньше, чем мы бы хотели. Но в целом динамика позитивная, и, конечно, она очень зависит от транзитной составляющей. То есть наши объемы грузов, которые мы вывозим, они примерно понятны, что мы экспортируем, в каких объемах. Важна роль транзита, это тоже будем обсуждать на форуме", - объяснил Никитин. Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
17:54 30.03.2026
 
Минтранс назвал цели по перевозкам грузов по транспортным коридорам

Никитин: Россия к 2030 году нарастит перевозки грузов по МТК в 1,5 раза

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Россия к 2030 году нацелена нарастить перевозки грузов по международным транспортным коридорам (МТК) в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом - до 1,5 миллиарда тонн, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Была цель – увеличить к 2030 году грузопоток по МТК в полтора раза по отношению к уровню 2021 года за счет повышения глобальной конкурентоспособности. В 2021 году в экспортно-импортном и транзитном сообщении было перевезено 1 012 миллиона тонн. Цель к 2030 году – перевезти 1 519 миллиона тонн", - сообщил министр в преддверии Международного транспортно-логистического форума.
В начале марта кабмин утвердил обновленную дорожную карту развития транспортной инфраструктуры международных коридоров. Россия в рамках дорожной карты предусматривает развитие пяти основных международных транспортных коридоров: МТК "Север - Юг", Азово-Черноморское направление, Северо-Западное направление, Восточное направление и Северный морской путь.
"В мире ситуация очень динамичная. Планы, которые были просчитаны в 2024 году, где-то перевыполняются, где-то в силу геополитических причин чуть выполняются меньше, чем мы бы хотели. Но в целом динамика позитивная, и, конечно, она очень зависит от транзитной составляющей. То есть наши объемы грузов, которые мы вывозим, они примерно понятны, что мы экспортируем, в каких объемах. Важна роль транзита, это тоже будем обсуждать на форуме", - объяснил Никитин.
Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
