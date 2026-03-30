https://1prime.ru/20260330/onischenko--868759129.html

Онищенко поддержал идею перехода России на шестидневку

2026-03-30T17:46+0300

экономика

россия

геннадий онищенко

олег дерипаска

ран

https://cdnn.1prime.ru/img/83148/15/831481514_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f25bc96d03dd3694a97dc34ea9e84c06.jpg

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости поддержал идею перехода России на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем для ряда отраслей экономики. Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями". "Дерипаску я поддерживаю… Тут надо подходить дифференцированно. Уже часть экономики нашей перешла давно (на такой график - ред.), они не только в субботу, но и в воскресенье работают, круглосуточная работа идет. А что касается всех остальных отраслей, во всяком случае большинство в принципе может это сделать, но надо законодательство подводить под это", - сказал Онищенко, добавив, что переход на такой график должен быть обоснованным. По его словам, отрасли промышленности, которые создают материальные блага, занимаются переработкой и являются добывающими, могли бы перейти на шестидневный рабочий график по 12 часов. "При условии, конечно же, что люди получат компенсацию и максимальные возможности для восстановления после такого продолжительного рабочего дня", - отметил Онищенко. По мнению академика, чтобы Россия "не упала в рецессию", необходимо работать.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

