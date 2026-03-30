Онищенко поддержал идею перехода России на шестидневку
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости поддержал идею перехода России на шестидневную...
2026-03-30T17:46+0300
экономика
россия
геннадий онищенко
олег дерипаска
ран
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости поддержал идею перехода России на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем для ряда отраслей экономики. Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями". "Дерипаску я поддерживаю… Тут надо подходить дифференцированно. Уже часть экономики нашей перешла давно (на такой график - ред.), они не только в субботу, но и в воскресенье работают, круглосуточная работа идет. А что касается всех остальных отраслей, во всяком случае большинство в принципе может это сделать, но надо законодательство подводить под это", - сказал Онищенко, добавив, что переход на такой график должен быть обоснованным. По его словам, отрасли промышленности, которые создают материальные блага, занимаются переработкой и являются добывающими, могли бы перейти на шестидневный рабочий график по 12 часов. "При условии, конечно же, что люди получат компенсацию и максимальные возможности для восстановления после такого продолжительного рабочего дня", - отметил Онищенко. По мнению академика, чтобы Россия "не упала в рецессию", необходимо работать.
Онищенко поддержал идею перехода на шестидневку для ряда отраслей
