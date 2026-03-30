"Как бы он этого ни хотел". Орбан заявил о большом провале Зеленского - 30.03.2026, ПРАЙМ

Владимир Зеленский не сможет добиться формирования угодного ему венгерского правительства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T16:50+0300

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не сможет добиться формирования угодного ему венгерского правительства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Как бы сильно он этого ни хотел, Зеленский не сформирует правительство Венгрии. Мы — большинство, и мы победим", — написал он в социальной сети X.Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.

