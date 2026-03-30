"Как бы он этого ни хотел". Орбан заявил о большом провале Зеленского - 30.03.2026, ПРАЙМ
"Как бы он этого ни хотел". Орбан заявил о большом провале Зеленского
"Как бы он этого ни хотел". Орбан заявил о большом провале Зеленского - 30.03.2026, ПРАЙМ
"Как бы он этого ни хотел". Орбан заявил о большом провале Зеленского
Владимир Зеленский не сможет добиться формирования угодного ему венгерского правительства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T16:50+0300
2026-03-30T16:50+0300
общество
венгрия
украина
владимир зеленский
виктор орбан
будапешт
петер сийярто
ес
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не сможет добиться формирования угодного ему венгерского правительства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.&quot;Как бы сильно он этого ни хотел, Зеленский не сформирует правительство Венгрии. Мы — большинство, и мы победим&quot;, — написал он в социальной сети X.Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
16:50 30.03.2026
 
"Как бы он этого ни хотел". Орбан заявил о большом провале Зеленского

Орбан: Зеленский не сформирует новое правительство Венгрии

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не сможет добиться формирования угодного ему венгерского правительства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Как бы сильно он этого ни хотел, Зеленский не сформирует правительство Венгрии. Мы — большинство, и мы победим", — написал он в социальной сети X.

Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
ОбществоВЕНГРИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанБудапештПетер СийяртоЕС
 
 
