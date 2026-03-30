https://1prime.ru/20260330/ostin--868747787.html

O'stin закрыл 62 магазина на фоне снижения выручки

2026-03-30T09:41+0300

экономика

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84259/96/842599603_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_686b1f5d6b4e9329c95312be80e70531.jpg

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Российская сеть магазинов одежды O'stin в 2025 году закрыла 62 торговые точки на фоне снижения выручки почти на 13%, говорится в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании. Компания в прошлом году заметно ускорила темпы закрытия физических точек: в 2024 году было закрыто 26 магазинов, а в 2025 году - уже 62. Согласно сайту компании, у нее остается более 630 розничных магазинов. Это произошло на фоне снижения выручки компании до 49,95 миллиарда рублей с 57,3 миллиарда в 2024 году. Основатель консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская ранее сообщила агентству, что российский офлайн-ритейл переживает трансформацию - физические магазины, особенно в сегменте одежды, утрачивают функцию основного канала продаж, уступая место онлайн-торговле, в связи с чем многие бренды закрывают свои точки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

