O'stin закрыл 62 магазина на фоне снижения выручки - 30.03.2026, ПРАЙМ
O'stin закрыл 62 магазина на фоне снижения выручки
09:41 30.03.2026
 
O'stin закрыл 62 магазина на фоне снижения выручки

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Российская сеть магазинов одежды O'stin в 2025 году закрыла 62 торговые точки на фоне снижения выручки почти на 13%, говорится в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании.
Компания в прошлом году заметно ускорила темпы закрытия физических точек: в 2024 году было закрыто 26 магазинов, а в 2025 году - уже 62. Согласно сайту компании, у нее остается более 630 розничных магазинов.
Это произошло на фоне снижения выручки компании до 49,95 миллиарда рублей с 57,3 миллиарда в 2024 году.
Основатель консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская ранее сообщила агентству, что российский офлайн-ритейл переживает трансформацию - физические магазины, особенно в сегменте одежды, утрачивают функцию основного канала продаж, уступая место онлайн-торговле, в связи с чем многие бренды закрывают свои точки.
