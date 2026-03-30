O'stin закрыл 62 магазина на фоне снижения выручки
Российская сеть магазинов одежды O'stin в 2025 году закрыла 62 торговые точки на фоне снижения выручки почти на 13%, говорится в пояснениях к бухгалтерскому... | 30.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Российская сеть магазинов одежды O'stin в 2025 году закрыла 62 торговые точки на фоне снижения выручки почти на 13%, говорится в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании. Компания в прошлом году заметно ускорила темпы закрытия физических точек: в 2024 году было закрыто 26 магазинов, а в 2025 году - уже 62. Согласно сайту компании, у нее остается более 630 розничных магазинов. Это произошло на фоне снижения выручки компании до 49,95 миллиарда рублей с 57,3 миллиарда в 2024 году. Основатель консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская ранее сообщила агентству, что российский офлайн-ритейл переживает трансформацию - физические магазины, особенно в сегменте одежды, утрачивают функцию основного канала продаж, уступая место онлайн-торговле, в связи с чем многие бренды закрывают свои точки.
https://1prime.ru/20260220/ekonomika-867679228.html
Бренд одежды Zara зарегистрировал товарный знак в России