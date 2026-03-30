https://1prime.ru/20260330/parlament-868742707.html

Парламент Израиля принял крупнейший в истории страны бюджет

Парламент Израиля в финальном чтении принял государственный бюджет на 2026 год, он стал крупнейшим в истории страны, сообщает газета Times of Israel.

2026-03-30T02:35+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868742707.jpg?1774827341

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Парламент Израиля в финальном чтении принял государственный бюджет на 2026 год, он стал крупнейшим в истории страны, сообщает газета Times of Israel. По данным издания, 62 депутата поддержали предложенный законопроект о бюджете, а 55 проголосовали против. "Кнессет в финальном чтении утвердил государственный бюджет на 2026 год... Общий бюджет является крупнейшим в истории Израиля. Только бюджет министерства обороны составит более 142 миллиарда шекелей (45,3 миллиарда долларов), что является рекордом", - говорится в материале газеты.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

