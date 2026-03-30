Парламент Израиля принял крупнейший в истории страны бюджет
2026-03-30T02:35+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Парламент Израиля в финальном чтении принял государственный бюджет на 2026 год, он стал крупнейшим в истории страны, сообщает газета Times of Israel.
По данным издания, 62 депутата поддержали предложенный законопроект о бюджете, а 55 проголосовали против.
"Кнессет в финальном чтении утвердил государственный бюджет на 2026 год... Общий бюджет является крупнейшим в истории Израиля. Только бюджет министерства обороны составит более 142 миллиарда шекелей (45,3 миллиарда долларов), что является рекордом", - говорится в материале газеты.
