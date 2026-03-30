Россиянам разъяснили изменения правил перевода денег с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года вступает в силу приказ Минфина, меняющий порядок оформления денежных переводов. Новые требования в первую очередь затронут бизнес и... | 30.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. С 1 апреля 2026 года вступает в силу приказ Минфина, меняющий порядок оформления денежных переводов. Новые требования в первую очередь затронут бизнес и организации, которые вносят платежи в бюджет - налоги, сборы, штрафы, а также платежей на казначейские счета. Переводов между физлицами новация не коснется, рассказал агентству “Прайм” старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин.Документ фактически заменяет приказ Минфина № 107, действовавший с 2013 года. По словам эксперта, радикальных нововведений нет, однако есть важные технические нюансы, которые необходимо учитывать при оформлении платежей после 1 апреля."Для индивидуальных предпринимателей теперь требуется указывать полное имя и правовой статус, а при оплате в пользу юридических лиц необходимо использовать полное официальное наименование организации без неофициальных сокращений", — привел пример Сироткин.Переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) изменений не претерпели. Однако по сложившейся банковской практике при совершении крупных переводов банк может задавать дополнительные вопросы. Эксперт рекомендует заранее связываться с кредитной организацией, чтобы избежать задержек и блокировок.Все эти меры связаны с ужесточением требований к идентификации участников финансовых операций. Государство движется к полной прозрачности транзакций, расширяя перечень признаков, по которым операция может быть признана подозрительной. Это делается в рамках борьбы с киберпреступностью и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем."В этой связи, конечно, государство должно бороться и вводить такие правила, чтобы все участники банковских операций правильно друг друга понимали", — заключил эксперт.

