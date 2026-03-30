Россия и Сербия ведут контакты по поставкам газа, заявил Песков

Россия и Сербия ведут контакты по поставкам газа, заявил Песков - 30.03.2026, ПРАЙМ

Россия и Сербия ведут контакты по поставкам газа, заявил Песков

Контакты России и Сербии насчет поставок российского газа в республику ведутся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА... | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T12:48+0300

2026-03-30T12:48+0300

2026-03-30T12:48+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Контакты России и Сербии насчет поставок российского газа в республику ведутся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Глава Сербии Александр Вучич в понедельник сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Сербия договорилась с Россией о трехмесячном продлении газового контракта. "Мы привержены нашим обязательствам в отношении таких дружественных и братских стран, как Сербия. Контакты на этот счет действительно ведутся", - сказал Песков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, сербия, александр вучич, владимир путин, дмитрий песков