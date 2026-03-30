Спикер Мособлдумы рассказал о выплате при рождении третьего ребенка

Спикер Мособлдумы рассказал о выплате при рождении третьего ребенка - 30.03.2026, ПРАЙМ

Спикер Мособлдумы рассказал о выплате при рождении третьего ребенка

Молодые семьи из Подмосковья при рождении третьего или последующего ребёнка могут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году,... | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T07:37+0300

2026-03-30T07:37+0300

2026-03-30T07:45+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Молодые семьи из Подмосковья при рождении третьего или последующего ребёнка могут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. "Единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей могут получить в этом году семьи до 35 лет при рождении третьего или последующего ребёнка", - сказал Брынцалов. Спикер регионального парламента отметил, что за 2026 год такую выплату уже получили 544 молодых семьи из Подмосковья, за 2025 год мерой поддержки воспользовалось почти 3 тысячи семей. "Выплата позволяет родителям оперативно решить насущные вопросы, будь то приобретение необходимых вещей или улучшение бытовых условий", - уточнил председатель Мособлдумы. Он добавил, что меры поддержки многодетных семей в Подмосковье постоянно совершенствуются. "Депутаты "Единой России" еженедельно ведут приемы жителей, на которых получают запросы, в том числе от многодетных семей. По результатам мы выходим на решения по дополнительной поддержке наших семей", - отметил Брынцалов.

московская область

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , московская область, подмосковье, единая россия