Спикер Мособлдумы рассказал о выплате при рождении третьего ребенка - 30.03.2026, ПРАЙМ
Спикер Мособлдумы рассказал о выплате при рождении третьего ребенка
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Молодые семьи из Подмосковья при рождении третьего или последующего ребёнка могут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. "Единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей могут получить в этом году семьи до 35 лет при рождении третьего или последующего ребёнка", - сказал Брынцалов. Спикер регионального парламента отметил, что за 2026 год такую выплату уже получили 544 молодых семьи из Подмосковья, за 2025 год мерой поддержки воспользовалось почти 3 тысячи семей. "Выплата позволяет родителям оперативно решить насущные вопросы, будь то приобретение необходимых вещей или улучшение бытовых условий", - уточнил председатель Мособлдумы. Он добавил, что меры поддержки многодетных семей в Подмосковье постоянно совершенствуются. "Депутаты "Единой России" еженедельно ведут приемы жителей, на которых получают запросы, в том числе от многодетных семей. По результатам мы выходим на решения по дополнительной поддержке наших семей", - отметил Брынцалов.
Спикер Мособлдумы Брынцалов: при рождении третьего ребенка положены 300 тыс руб

