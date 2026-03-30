Пошлина на экспорт пшеницы с 1 по 7 апреля вырастет
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 1 по 7 апреля вырастет до 707,8 рубля за тонну, на кукурузу до 212,2 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой,... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T07:46+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 1 по 7 апреля вырастет до 707,8 рубля за тонну, на кукурузу до 212,2 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 230,5 доллара за тонну, на ячмень - 211,6 доллара, на кукурузу - 220,4 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы с 25 по 31 марта составляет 515,6 рубля за тонну, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
